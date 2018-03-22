Астраханские полицейские рассказали студентам об антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД встретились со студентами Астраханского государственного политехнического колледжа. Полицейские рассказали молодежи о необратимых последствиях употребления запрещённых веществ.

Информационно-разъяснительное мероприятие проведено в рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Учащиеся колледжа узнали, куда можно обратиться за психологической и медицинской помощью, и куда сообщить о распространителях наркотических средств.

Им также были даны рекомендации по поддержанию здорового образа жизни, уверенному отказу от вредных привычек и губительных соблазнов. Студентов проинформировали и о правовой ответственности за участие в незаконном приобретении и хранении наркотиков и алгоритме действий при выявлении подобных фактов.