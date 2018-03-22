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Астраханские полицейские рассказали студентам об антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
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Астраханские полицейские рассказали студентам об антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 45 минут назад
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД встретились со студентами Астраханского государственного политехнического колледжа. Полицейские рассказали молодежи о необратимых последствиях употребления запрещённых веществ.
Информационно-разъяснительное мероприятие проведено в рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Учащиеся колледжа узнали, куда можно обратиться за психологической и медицинской помощью, и куда сообщить о распространителях наркотических средств.
Им также были даны рекомендации по поддержанию здорового образа жизни, уверенному отказу от вредных привычек и губительных соблазнов. Студентов проинформировали и о правовой ответственности за участие в незаконном приобретении и хранении наркотиков и алгоритме действий при выявлении подобных фактов.
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