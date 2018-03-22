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В Нижегородской области почти 90 медучреждений будут работать по ОМС
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В Нижегородской области почти 90 медучреждений будут работать по ОМС 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Почти 90 медицинских организаций в Нижегородской области будут работать по ОМС в 2018 году, заявил министр здравоохранения региона Антон Шаклунов на заседании регионального правительства в четверг.
Одним из центральных вопросов заседания стало обсуждение исполнения программы государственных гарантий бесплатного оказания населению области медицинской помощи за 2017 год. По данным областного минздрава, количество медицинских организаций, которые работают в Нижегородской области по ОМС, за последние шесть лет увеличилось почти в шесть раз.
"Если в 2012 году в регионе по ОМС работали 14 учреждений, то в 2018 их количество увеличилось до 88. По этому показателю мы являемся лидерами в ПФО и занимаем высокие позиции в Российской Федерации. Наша задача — не только привлекать медицинские организации для оказания узкого спектра услуг, но и создавать условия, которые позволили бы им участвовать в этой программе комплексно", — отметил Шаклунов.
По данным министерства здравоохранения региона, расходы на программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 2017 году составили 38,4 миллиарда рублей, в том числе из средств областного бюджета — 9,8 миллиарда рублей, из средств обязательного медицинского страхования — 28,6 миллиарда рублей. Увеличились расходы на амбулаторно-поликлиническую помощь и на медицинскую помощь в дневных стационарах всех типов.
Также по информации ведомства, в 2017 году увеличились объемы высокотехнологичной медицинской помощи до 21 589 квот. На данный момент в регионе 18 медицинских организаций оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь.
Министр здравоохранения региона отметил, что важнейшими итогами реализации программы является снижение смертности населения от болезней сердечно-сосудистой системы, новообразований, туберкулеза, ДТП. Показатель младенческой смертности сократился на 40,9%.
Комментируя доклад, глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что благодаря росту числа организаций, которые работают по ОМС, у нижегородцев есть возможность выбирать, куда обратиться за медицинской помощью.
"Нам есть куда развиваться: перед нами стоит задача по дальнейшему совершенствованию работы с первичным звеном здравоохранения. Необходимо выполнить поручение президента РФ и обеспечить шаговую доступность медицинской помощи в сельской местности", — добавил Никитин.
Ранее врио губернатора Нижегородской области дал поручение на две трети увеличить расходы областного бюджета-2018 на высокотехнологичную медицинскую помощь и лекарственное обеспечение льготников. Также глава региона поручил областному минздраву активизировать работу по созданию «бережливых поликлиник». В ходе проекта в регионе будут бороться с очередями и долгим ожиданием приема. В ближайшие годы планируется создать более двухсот «бережливых поликлиник».
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