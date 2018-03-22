Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз птицы и яиц из Нидерландов 

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз живой птицы и инкубационных яиц из голландской провинции Оверэйссел из-за очага птичьего гриппа.
«Россельхознадзор сообщает, что на территории Нидерландов (провинция Оверэйссел) зарегистрирован очаг высокопатогенного гриппа птиц. Сообщается, что в связи с заболеванием, пало — 150 птиц, убито — 100, утилизировано — 28636. Число восприимчивых к заболеванию птиц — 28886. К настоящему времени источник инфекции неизвестен и изучается», — говорится в сообщении.
Ведомство также ограничило транзит этих продуктов по территории России.