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Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз птицы и яиц из Нидерландов
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Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз птицы и яиц из Нидерландов 

Rambler News Service 46 минут назад
Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз живой птицы и инкубационных яиц из голландской провинции Оверэйссел из-за очага птичьего гриппа.
«Россельхознадзор сообщает, что на территории Нидерландов (провинция Оверэйссел) зарегистрирован очаг высокопатогенного гриппа птиц. Сообщается, что в связи с заболеванием, пало — 150 птиц, убито — 100, утилизировано — 28636. Число восприимчивых к заболеванию птиц — 28886. К настоящему времени источник инфекции неизвестен и изучается», — говорится в сообщении.
Ведомство также ограничило транзит этих продуктов по территории России.
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