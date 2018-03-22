«МегаФон» накануне ЧМ — 2018: новые станции и модернизация сети

В прошлом году Северо-Западный филиал «МегаФона» запустил тысячу базовых станций 2G/3G/4G, практически завершил модернизацию сети и оборудования во всех регионах Северо-Запада, а также успешно испытал на стадионе «Санкт-Петербург Арена» комплексную телеком-инфраструктуру, созданную для мероприятий Кубка Конфедераций — 2017 и Чемпионата мира — 2018.

Масштабная модернизация сети в рамках SWAP завершена почти во всех региональных отделениях «МегаФона» на Северо-Западе. По сравнению с 2016 годом общий трафик передачи данных в Северо-Западном филиале «МегаФона» вырос в полтора раза, трафик в сети 4G — в два раза.

Количество базовых станций «МегаФона» 4G по сравнению с 2016 годом на Северо-Западе увеличилось на 20%. Доля городских базовых станций, подключенных по ВОЛС в Северо-Западном филиале достигла 58%.

Абонентам «МегаФона» стали доступны тарифы новой линейки «Включайся!». Разработанная на базе больших данных, новая линейка позволила сформировать тарифы, исходя из профиля поведения клиентов.

«Мы активно участвуем в цифровизации российской экономики и уже сегодня реализуем комплексные цифровые решения для городского управления, инфраструктуры, ЖКХ. У нас самая насыщенная сеть в России , самая протяженная сеть ВОЛС среди мобильных операторов. По данным Роскомнадзора, у «МегаФона» наибольшее количество базовых станций, а по результатам тестовSpeedtest компании Ookla, лучший мобильный интернет 4G тоже у нас, в том числе в Санкт-Петербурге . Но мы продолжаем работы над улучшением покрытия, внедряем новые технологии и создаем уникальные предложения для клиентов», — говорит директор Северо-Западного филиала «МегаФона» Алексей Титов