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Селин Дион готовится к операции
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Селин Дион готовится к операции 

WomanHit.ru 50 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Знаменитая канадская исполнительница Селин Дион сообщила своим поклонникам об отмене запланированных на апрель и май выступлений. На своей официальной странице в «Фэйсбуке» артистка рассказала, что вскоре ей нужно будет перенести небольшую операцию.
Известно, что недавно она жаловалась на ухудшение слуха. А из-за нескольких воспалений среднего уха ей пришлось отменить свои январские шоу в этом году. Звезда принесла своим фанатам глубочайшие извинения, в особенности тем, кто планировал приехать на ее концерты в Лас-Вегас.
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