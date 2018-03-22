Селин Дион готовится к операции

Знаменитая канадская исполнительница Селин Дион сообщила своим поклонникам об отмене запланированных на апрель и май выступлений. На своей официальной странице в «Фэйсбуке» артистка рассказала, что вскоре ей нужно будет перенести небольшую операцию.

Известно, что недавно она жаловалась на ухудшение слуха. А из-за нескольких воспалений среднего уха ей пришлось отменить свои январские шоу в этом году. Звезда принесла своим фанатам глубочайшие извинения, в особенности тем, кто планировал приехать на ее концерты в Лас-Вегас.