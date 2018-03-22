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В Прикамье выбрали лучшего инспектора по делам несовершеннолетних
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В Прикамье выбрали лучшего инспектора по делам несовершеннолетних 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 50 минут назад
В Перми состоялся конкурс профмастерства «Лучший по профессии» среди инспекторов ПДН территориальных органов внутренних дел Прикамья и сотрудников Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей регионального МВД.
Главная задача конкурса заключалась в проверке знаний, необходимых стражам порядка для профессионального выполнения обязанностей, а также в повышении уровня их служебно-боевой подготовки.
Участники продемонстрировали свои умения и навыки в пяти видах подготовки: огневая, специальная, физическая, технико-криминалистическая и медицинская.
Компетентное жюри подсчитало баллы и определило тройку победителей. Звания «Лучший по профессии» была удостоена капитан полиции отделения МВД России по Частинскому району Елена Забоева. Второе место заняла майор полиции отдела полиции № 2 (дислокация Индустриальный район) Управления МВД России по г. Перми Екатерина Мулькова. Замкнула тройку лидеров капитан полиции отдела МВД России по Добрянскому району Елена Молостева.
Победителей наградили дипломами и ценными призами. Кроме этого, каждому участнику был вручен сборник, в котором собраны лучшие детские рисунки, стихи и сочинения, подготовленные ребятами в рамках ежегодного краевого конкурса творческих работ «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами детей».
Инспектору ПДН Елене Забоевой, ставшей лучшей в своей профессии, предстоит отстаивать честь Пермского края на Всероссийском этапе конкурса, который пройдёт в мае текущего года в Воронеже, а среди сотрудников ЦВСНП честь Прикамья будет отстаивать капитан полиции Инга Грачева.
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