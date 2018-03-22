В Прикамье выбрали лучшего инспектора по делам несовершеннолетних

Перми состоялся конкурс профмастерства «Лучший по профессии» среди инспекторов ПДН территориальных органов внутренних дел Прикамья и сотрудников Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей регионального МВД.

Главная задача конкурса заключалась в проверке знаний, необходимых стражам порядка для профессионального выполнения обязанностей, а также в повышении уровня их служебно-боевой подготовки.

Участники продемонстрировали свои умения и навыки в пяти видах подготовки: огневая, специальная, физическая, технико-криминалистическая и медицинская.

Компетентное жюри подсчитало баллы и определило тройку победителей. Звания «Лучший по профессии» была удостоена капитан полиции отделения МВД России по Частинскому району Елена Забоева. Второе место заняла майор полиции отдела полиции № 2 (дислокация Индустриальный район) Управления МВД России по г. Перми Екатерина Мулькова. Замкнула тройку лидеров капитан полиции отдела МВД России по Добрянскому району Елена Молостева.

Победителей наградили дипломами и ценными призами. Кроме этого, каждому участнику был вручен сборник, в котором собраны лучшие детские рисунки, стихи и сочинения, подготовленные ребятами в рамках ежегодного краевого конкурса творческих работ «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами детей».