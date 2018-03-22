Какие предки были у Рюрика

Имя Гостомысла, то ли князя, то ли старейшины ильменских словен, отца Умилы, легендарной матери легендарного Рюрика, звучит, как представляется современному сознанию, из самой глубины первоначальных времен древнерусской истории. Кем же был этот персонаж?

Какой предстает его личность в преломлении традиционных источников, изысканий ученых и измышлениях любителей фолк-хистори?

Гостомысл в литературных источниках

В наши дни многие считают, что Гостомысл упомянут в очень древних источниках. Однако это не так. Впервые это имя появляется в Новгородской первой летописи не ранее XV века. Упомянут он в Воскресенской летописи XVI столетия. Русским читателям имя Гостомысла было известно также по «Сказанию о Словене и Русе и городе Словенске», ранние списки которого датируются XVI веком. И, наконец, историю Гостомысла излагает так называемая Иоакимовская летопись, известная сегодня исключительно по пересказу Татищева.

В общих чертах имя Гостомысла в этих источниках связано с призванием варягов. В первой Новгородской летописи его называют новгородским старейшиной. В Воскресенской летописи речь идет о том, что призвание Рюрика и его братьев произошло по совету умирающего Гостомысла, который созвал к себе новгородцев и сказал им: «Советъ даю вамъ, да послете въ Прускую землю мудрыя мужи и призовете князя отъ тамо сущих родовъ».

Наконец, Иоакимовскмя летопись, изложенная Татищевым, сообщает, что Гостомысл, у которого не было сыновей, а были три дочери, выданные им замуж за соседних князей, однажды увидел во сне, что из чрева его дочери Умилы выросло огромное дерево. Волхвы истолковали его сон таким образом, что от наследника Умилы произойдет могучая династия. Тогда Гостомысл и распорядился призвать на княжение в Новгород сына Умилы, своего внука Рюрика. Об этом же повествует и «Сказание о Словене и Русе».

Историки — о Гостомысле

Серьезные ученые считают фигуру Гостомысла вымышленной, таким же порождением литературной фантазии, как и фигуры Рюрика и его братьев Синеуса и Трувора.

Впрочем, при это легенда о Гостомысле и призвании варягов опирается на некие реальные, хоть и скрытые от нас толщей времен факты и обстоятельства.

Сомнения в существовании Гостомысла высказывали большинство русских историков, начиная с Карамзина. В самых древних русских летописях этого имени нет, и по этой причине само предание считалось недостоверным.

Однако имя Гостомысл хорошо известно историкам из западноевропейских источников. Гостомыслом звали вождя западнославянского племени венедов, который погиб в 844 году в сражении против короля Людовика II Немецкого. Об этом факте упоминают Ксантенский и Фульдский анналы. И само имя Гостомысл совершенно нехарактерно для восточнославянской традиции и, напротив, вполне органично для западнославянской.

Археологические изыскания показывают, что в VIII-IX веках в ранних новгородских и ладожских слоях несомненно присутствие предметов и посуды западнославянского типа. В связи с этим ряд ученых — Овчарев, Азбелев — считают, что появление имени Гостомысла в русских источниках связано с проникновением западнославянского элемента на земли Приильменья. Азбелев вообще полагает вероятной версию о том, что вождь венедов Гостомысл не был убит, а смог бежать в восточнославянские земли и вошел в новгородский эпос как родоначальник династии, пришедшей из-за моря.

Академик Рыбаков имя Гостомысла расшифровывал таким образом: «гость + мыслить», то есть человек, который мыслит подобно гостям, чужакам, призывая на правление варягов.

Фолк-хистори о Гостомысле

Если представители академической науки говорят в связи с Гостомыслом о влияниях, неких исторических событиях, ставших причиной возникновения легенды, то сторонники фолк-хистори, подобно Татищеву или анонимному автору «Сказания о Словене и Русе», совершенно не ставят под сомнение не только сам факт существования Гостомысла, но и все подробности легенды об Умиле и ее сыне Рюрике.

При этом Рюрик из варяга превращается в представителя славянского племени, обитавшего на острове Рюген. Название этого острова связывается с легендарным островом Буяном из русских сказок. Таким образом Рюрик-Ререг прибывает к нам с острова Руяна-Буяна не как варяжский захватчик, а как совершенно легитимный потомок древнего княжеского рода, последним представителем которого и был Гостомысл.