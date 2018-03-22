В Москве пройдет Международный научно-экспертный форум «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес»

Международный научно-экспертный форум «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес» состоится 27 и 28 марта 2018 года в рамках Международной выставки HouseHold Expo в московском выставочном центре «Крокус Экспо».

Ключевым событием форума станет центральная панельная сессия «Приоритетные направления развития производств и импортозамещение товаров бытовой химии». В фокусе внимания ее участников окажутся механизмы господдержки и инвестирования в отрасль. Будут рассмотрены перспективы развития различных направлений химической промышленности, в том числе, малотоннажной химии, особенности производства сырьевых компонентов для ТБХ и СМС в России , регламенты потребления профессиональной и бытовой химии, вопросы гармонизации российских и зарубежных стандартов на товары и компоненты для их производства, тенденции и сложности рынка.

По итогам панельной сессии будет организован пресс-подход замминистра Сергея Цыба.

Также в этот день запланированы другие значимые мероприятия, в том числе, конференция «Бытовая химия и косметика», которую организует НИИБХ «Росса», круглый стол «Обеспечение полимерной упаковкой производителей бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции» с участием Российского союза химиков и Союза переработчиков пластмасс.

Открытие форума состоится 27 марта в 10:00. Панельная сессия начнется 27 марта в 10:30. Аккредитация СМИ с 9:30. Просьба при себе иметь паспорт.

Место проведения: Москва, «Крокус Экспо», Красный зал (аккредитация для СМИ — 3 этаж).

Контакты для аккредитации: +7 964 774 70 24, forum@polylog.su, Анна Шельпук, пресс-офис Форума. Для аккредитации необходимо сообщить Ваши ФИО, издание, должность, контактные данные.

Справочно:

РСПП и Международный научно-экспертный форум «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес» организован при участии Минпромторга России ТПП России. Форум проходит в рамках 21-й Международной выставки HouseHold Expo. Выставочная экспозиция расположена в зале №11 павильона №2 («Крокус Экспо»).

В рамках HouseHold Expo будет организован стенд Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, где участники форума смогут получить максимум информации о возможностях финансовой и нефинансовой поддержки производителей готовой продукции и сырья, а также проконсультироваться с экспертами Российского экспортного центра о зарубежных поставках.

Среди участников мероприятия представители органов власти, топ-менеджеры и руководители сырьевых, производственных, торговых компаний, ведущие технологи и специалисты лабораторий, занимающихся разработкой рецептур, эксперты сертифицирующих организаций.