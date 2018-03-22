В Москве пройдет Международный научно-экспертный форум «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес» 

Международный научно-экспертный форум «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес» состоится 27 и 28 марта 2018 года в рамках Международной выставки HouseHold Expo в московском выставочном центре «Крокус Экспо».
Ключевым событием форума станет центральная панельная сессия «Приоритетные направления развития производств и импортозамещение товаров бытовой химии». В фокусе внимания ее участников окажутся механизмы господдержки и инвестирования в отрасль. Будут рассмотрены перспективы развития различных направлений химической промышленности, в том числе, малотоннажной химии, особенности производства сырьевых компонентов для ТБХ и СМС в России, регламенты потребления профессиональной и бытовой химии, вопросы гармонизации российских и зарубежных стандартов на товары и компоненты для их производства, тенденции и сложности рынка.
На панельной сессии выступят заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, президент Российского союза химиков Виктор Иванов, управляющий директор по клиентской работе Российского экспортного центра Никита Гусаков, руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Брагина.
По итогам панельной сессии будет организован пресс-подход замминистра Сергея Цыба.
Также в этот день запланированы другие значимые мероприятия, в том числе, конференция «Бытовая химия и косметика», которую организует НИИБХ «Росса», круглый стол «Обеспечение полимерной упаковкой производителей бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции» с участием Российского союза химиков и Союза переработчиков пластмасс.
Открытие форума состоится 27 марта в 10:00. Панельная сессия начнется 27 марта в 10:30. Аккредитация СМИ с 9:30. Просьба при себе иметь паспорт.
Место проведения: Москва, «Крокус Экспо», Красный зал (аккредитация для СМИ — 3 этаж).
Контакты для аккредитации: +7 964 774 70 24, forum@polylog.su, Анна Шельпук, пресс-офис Форума. Для аккредитации необходимо сообщить Ваши ФИО, издание, должность, контактные данные.
Справочно:
Международный научно-экспертный форум «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес» организован при участии Минпромторга России, РСПП и ТПП России. Форум проходит в рамках 21-й Международной выставки HouseHold Expo. Выставочная экспозиция расположена в зале №11 павильона №2 («Крокус Экспо»).
В рамках HouseHold Expo будет организован стенд Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, где участники форума смогут получить максимум информации о возможностях финансовой и нефинансовой поддержки производителей готовой продукции и сырья, а также проконсультироваться с экспертами Российского экспортного центра о зарубежных поставках.
Среди участников мероприятия представители органов власти, топ-менеджеры и руководители сырьевых, производственных, торговых компаний, ведущие технологи и специалисты лабораторий, занимающихся разработкой рецептур, эксперты сертифицирующих организаций.