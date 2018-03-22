Председателем правления общества «Мемориал» избран Ян Рачинский

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Член правления международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" , сопредседатель его московского отделения Ян Рачинский избран главой правления организации. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в «Мемориале».

"Только что председателем избран Ян Рачинский", — сказал собеседник агентства.

Правление правозащитного общества осталось без руководителя в декабре 2017 года в связи с кончиной Арсения Рогинского , который был одним из основателей «Мемориала» и возглавлял его с 1998 года.

Новый глава «Мемориала» Рачинский родился в 1958 году в Москве, окончил механико-математический факультет МГУ . В организацию пришел летом 1988 года.

Рачинский в «Мемориале» руководит созданием электронной базы данных жертв политических репрессий. В настоящее время она насчитывает более 3 млн имен. В октябре 2017 года в интервью ТАСС он сообщил, что база формируется за счет собственных данных «Мемориала» и книг памяти, издаваемых региональными властями. По словам Рачинского, точное число жертв политических репрессий до сих пор неизвестно.