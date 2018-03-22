Директор Культурного центра «Яковлевское» выиграл премию «Менеджер года 2017»

Фото: ДК Яковлевское

Директор Культурного центра «Яковлевское» Никита Фролов стал победителем премии «Менеджер года 2017». Об этом 21 марта рассказали представители учреждения.

— Наш Культурный центр старается разнообразить досуг не только жителей Новофедоровского, но и других муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов. Мы разрабатываем интересные программы для всех возрастных категорий, — рассказал сотрудник КЦ «Яковлевское».