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Директор Культурного центра «Яковлевское» выиграл премию «Менеджер года 2017»
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Директор Культурного центра «Яковлевское» выиграл премию «Менеджер года 2017» 

Префектура ТиНАО города Москвы 55 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: ДК Яковлевское
Директор Культурного центра «Яковлевское» Никита Фролов стал победителем премии «Менеджер года 2017». Об этом 21 марта рассказали представители учреждения.
— Наш Культурный центр старается разнообразить досуг не только жителей Новофедоровского, но и других муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов. Мы разрабатываем интересные программы для всех возрастных категорий, — рассказал сотрудник КЦ «Яковлевское».
Отметим, что в рамках торжественной церемонии награждения в Каминном зале Дома экономиста председатель жюри Владимир Ресин и первый вице-президент Вольного экономического общества Виктор Красильников лично поздравили и наградили Никиту Фролова памятным дипломом.
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