Директор Культурного центра «Яковлевское» выиграл премию «Менеджер года 2017» 

Фото: ДК Яковлевское
Директор Культурного центра «Яковлевское» Никита Фролов стал победителем премии «Менеджер года 2017». Об этом 21 марта рассказали представители учреждения.
— Наш Культурный центр старается разнообразить досуг не только жителей Новофедоровского, но и других муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов. Мы разрабатываем интересные программы для всех возрастных категорий, — рассказал сотрудник КЦ «Яковлевское».
Отметим, что в рамках торжественной церемонии награждения в Каминном зале Дома экономиста председатель жюри Владимир Ресин и первый вице-президент Вольного экономического общества Виктор Красильников лично поздравили и наградили Никиту Фролова памятным дипломом.