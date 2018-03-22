Мессенджер Slack разрешит бизнесу читать личную переписку без согласия сотрудников

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Корпоративный мессенджер Slack разрешит компаниям без предупреждения загружать личную переписку сотрудников. Об этом пишет Gizmodo.

Похожая функция действовала в Slack еще с 2014 года. Владельцы платных аккаунтов (подписка Plus) могли использовать функцию Compliance Exports, которая позволяла администраторам аккаунта скачивать информацию из общих каналов и личных чатов. Однако тогда участники группы получали уведомления о работе Compliance Exports.

Политика изменится с 20 апреля этого года: функцию Compliance Exports заменит инструмент Self-service export. При этом новый инструмент будет автоматически архивировать сообщения из личных чатов (до этого работодателю нужно было делать запрос для сброса данных). Кроме того, бизнес сможет настроить периодичность экспорта сообщений (можно скачивать каждый день, неделю или месяц).

Работодателю по-прежнему нужно запрашивать Slack, чтобы увидеть личную переписку. Однако это потребуется делать лишь для получения доступа к новому инструменту. Издание отмечает, что при работе нового инструмента пользователи мессенджера не узнают, что их историю переписки сохраняли. Воспользоваться новым инструментом смогут владельцы стандартной и бесплатной подписок. Однако им нужно будет рассказать о причинах экспорта и подтвердить, что их сотрудники согласны на экспорт чатов.

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