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Месячник по благоустройству стартует в Молжаниновском 1 апреля
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Месячник по благоустройству стартует в Молжаниновском 1 апреля 

Управа района Молжаниновский города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
С 1 по 30 апреля в Молжаниновском пройдет месячник по благоустройству территории после зимнего периода. Об этом сообщил директор ГБУ «Жилищник района Молжаниновский» Дмитрий Вишняков на прошедшей встрече главы управы с населением.
Коммунальщикам предстоит выполнить следующие виды работ: промывка, ремонт и окраска контейнерных площадок, окраска малых архитектурных форм на детских площадках, промывка дорожных знаков, окраска и промывка цоколей, ремонт и окраска входных групп подъездов.
— Планируются работы по санитарной очистке озелененных территорий и газонов, ремонт асфальтобетонного покрытия и разметка парковочных пространств, — пояснил Вишняков.
В свою очередь на объектах потребительского рынка и услуг будут выполнены работы по промывке витрин, ремонту лестниц и плиточного покрытия, ремонту и окраске перил, замене урн и установке цветочных вазонов. (то)
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