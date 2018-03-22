Месячник по благоустройству стартует в Молжаниновском 1 апреля

С 1 по 30 апреля в Молжаниновском пройдет месячник по благоустройству территории после зимнего периода. Об этом сообщил директор ГБУ «Жилищник района Молжаниновский» Дмитрий Вишняков на прошедшей встрече главы управы с населением.

Коммунальщикам предстоит выполнить следующие виды работ: промывка, ремонт и окраска контейнерных площадок, окраска малых архитектурных форм на детских площадках, промывка дорожных знаков, окраска и промывка цоколей, ремонт и окраска входных групп подъездов.

— Планируются работы по санитарной очистке озелененных территорий и газонов, ремонт асфальтобетонного покрытия и разметка парковочных пространств, — пояснил Вишняков.

В свою очередь на объектах потребительского рынка и услуг будут выполнены работы по промывке витрин, ремонту лестниц и плиточного покрытия, ремонту и окраске перил, замене урн и установке цветочных вазонов. (то)