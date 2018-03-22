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Отдел МВД России в Молжаниновском позвал в свои ряды новых сотрудников
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Отдел МВД России в Молжаниновском позвал в свои ряды новых сотрудников 

Управа района Молжаниновский города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Отдел МВД России в Молжаниновском будет расширен. На должности рядового и младшего начальствующего состава приглашают мужчин в возрасте от 18 до 35 лет.
— Сотрудникам предоставляется стабильная заработная плата и льготы. Ежегодный отпуск сотрудников органов внутренних дел составляет от 40 календарных дней, предоставляется бесплатное медицинское обслуживание для сотрудника, а также членов его семьи, возможность получения единовременной социальной выплаты для покупки жилья, бесплатный проезд на наземных видах общественного транспорта и метро. Сотрудники полиции также имеют возможность получить бесплатное высшее образование в ВУЗах системы МВД, — отметили в отделе МВД района.
Кандидаты должны быть зарегистрированы в Москве или ближайшем Подмосковье, иметь образование не ниже среднего, а также должны быть способны по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников полиции обязанности.
Собеседование проходит по предварительной записи.
Телефон для справок 8 (495) 601-05-56 (Роман И. или Екатерина А.)
Кандидатов ждут по адресу: улица Синявинская, 11 (кабинет № 18). (то)
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