Отдел МВД России в Молжаниновском позвал в свои ряды новых сотрудников

Отдел МВД России в Молжаниновском будет расширен. На должности рядового и младшего начальствующего состава приглашают мужчин в возрасте от 18 до 35 лет.

— Сотрудникам предоставляется стабильная заработная плата и льготы. Ежегодный отпуск сотрудников органов внутренних дел составляет от 40 календарных дней, предоставляется бесплатное медицинское обслуживание для сотрудника, а также членов его семьи, возможность получения единовременной социальной выплаты для покупки жилья, бесплатный проезд на наземных видах общественного транспорта и метро. Сотрудники полиции также имеют возможность получить бесплатное высшее образование в ВУЗах системы МВД, — отметили в отделе МВД района.

Кандидаты должны быть зарегистрированы в Москве или ближайшем Подмосковье , иметь образование не ниже среднего, а также должны быть способны по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников полиции обязанности.

Собеседование проходит по предварительной записи.

Телефон для справок 8 (495) 601-05-56 (Роман И. или Екатерина А.)

Кандидатов ждут по адресу: улица Синявинская, 11 (кабинет № 18). (то)