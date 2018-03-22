Столичные археологи обнаружили 140 предметов XV — начала XX веков на Космодамианской набережной

В ходе археологических раскопок на Космодамианской набережной обнаружено 140 предметов XV — начала XX веков. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.

«Московские археологи продолжают исследования грунта на Космодамианской набережной. Уже обнаружено 140 индивидуальных находок XV — начала XX века, а также уточнены границы располагавшегося здесь до начала ХХ века некрополя церкви Космы и Дамиана», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в связи с предстоящей застройкой, продолжаются археологические исследования по адресу: Космодамианская набережная, д. 22, стр. 1, 1а. Одной из целей археологических работ было исследование предполагаемой границы некрополя церкви Космы и Дамиана. Археологам удалось выявить северную границу некрополя и уточнить стратиграфию участка. Зимой 2018 г. для археологов были возведены закрытые павильоны с искусственным обогревом, в которых работы по исследованию некрополя были продолжены.

«Учитывая, что здание, которое планируется построить, будет расположено в зоне охраняемого культурного слоя объектов археологического наследия «Садовническая слобода XVI-XVII веков» и «Земляной город XVI-XVII веков» проведение предварительных археологических исследований — обязательное условие. Перед началом строительных работ эксперты компании-застройщика совместно с археологами провели проектирование и определили, что ранее на данной территории располагался некрополь церкви Космы и Дамиана в нижних Садовниках. Сама церковь, к сожалению, была снесена в 1930-е гг. Археологи начали работы по утвержденному плану еще в теплое время года, а с наступлением холодов продолжили их, в специально возведенных, закрытых павильонах с искусственным обогревом. Данные конструкции обеспечивают правильный температурный режим для грамотной работы специалистов: находкам ничего не угрожает, прерывать работы из-за зимы не приходится» — приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова

Он также отметил, что в ходе раскопок было обнаружено 140 предметов личностного благочестия, предметов быта, а также разрозненные захоронения. В пресс-службе подчеркнули, что все человеческие останки собираются, описываются специалистами и передаются строительной организации для временного хранения, с целью дальнейшего перезахоронения.

«Большинство находок хронологически укладываются в диапазон XVI — начало XX веков. Однако в числе индивидуальных находок найдены и более ранние — тверские пуло, датируемые XV века. По-видимому, они попали сюда до начала функционирования кладбища», — заключили в пресс-службе.