Сквер на Спасопесковской площади благоустроят

На территории сквера на на Спасопесковской площади планируют провести благоустройство в этом году. Об этом 22 марта сообщила заместитель главы управы района Арбат Александра Трунова.

— Кроме сквера, благоустроят и дворы района. Выбор территорий связан с техническим состоянием детских игровых комплексов и тротуаров. Помимо этого, мы озеленим район, — проинформировала Александра Трунова.

Работы состоятся в рамках комплексного благоустройства Арбата.

Добавим, что ранее сообщалось о ремонте детской площадки, который запланирован по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 12. Кроме того, там заменят брусчатку и проведут озеленительные работы.