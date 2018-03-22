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Сквер на Спасопесковской площади благоустроят
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Сквер на Спасопесковской площади благоустроят 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 57 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
На территории сквера на на Спасопесковской площади планируют провести благоустройство в этом году. Об этом 22 марта сообщила заместитель главы управы района Арбат Александра Трунова.
— Кроме сквера, благоустроят и дворы района. Выбор территорий связан с техническим состоянием детских игровых комплексов и тротуаров. Помимо этого, мы озеленим район, — проинформировала Александра Трунова.
Работы состоятся в рамках комплексного благоустройства Арбата.
Добавим, что ранее сообщалось о ремонте детской площадки, который запланирован по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 12. Кроме того, там заменят брусчатку и проведут озеленительные работы.
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