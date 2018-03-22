Суд назначил штраф мебельной фирме за неисполнение заказа в срок

В Ленинском районном суде удовлетворён иск потребителя, поданный в отношении мебельной фирмы. В пользу него взыскали стоимость кухонного гарнитура и компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил иск в защиту потребителя, не получившего кухонную мебель в установленный договором срок.

Покупатель заплатил ООО «КСК-Мебель» сумму полностью. Но вот срок ожидания кухонного гарнитура затянулся. Мебельщики не раз переносили по своему усмотрению сроки изготовления. Немного позже сборку всё же начали, но до логического завершения так и не довели.

Покупатель обратился в региональный Роспотребнадзор , а потом в суд.

Иск был удовлетворён частично. Мебельную фирму обязали выплатить стоимость товара, компенсацию морального вреда, штраф и неустойку.

В общей сложности за свою неторопливость мебельщики выплатят в 240 тысяч рублей.