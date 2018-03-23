Россельхознадзор уничтожил более 13 тонн европейских сыров

Россельхознадзор и ФТС обнаружили в подмосковном Долгопрудном более 13 тонн запрещенных к ввозу сыров некоторых стран Европы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что указанная продукция была изъята из оборота и уничтожена механическим способом на сортировочной площадке.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор уничтожил 17 тонн турецких томатов.