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Россельхознадзор уничтожил более 13 тонн европейских сыров
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Россельхознадзор уничтожил более 13 тонн европейских сыров 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Россельхознадзор и ФТС обнаружили в подмосковном Долгопрудном более 13 тонн запрещенных к ввозу сыров некоторых стран Европы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"21 марта 2018 года межведомственной рабочей группой Федеральной таможенной службы и Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям по противодействию незаконному обороту запрещенной к ввозу на территорию России продукции, на территории складского комплекса (Московская область, г. Долгопрудный) на хранении в помещении, принадлежащему ООО ''БАДАЛОВ'', была выявлена молочная продукция (сыры в ассортименте, производства Германии, Финляндии, Голландии, Литвы, Украины, Голландии), общим весом — более 13 тонн", — заявили в Россельхознадзоре.
Уточняется, что указанная продукция была изъята из оборота и уничтожена механическим способом на сортировочной площадке.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор уничтожил 17 тонн турецких томатов.
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