Более 13 тонн санкционных сыров изъято Россельхознадзором со складского комплекса в Подмоскоьве

Управления Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям выявило более 13 тонн запрещенных к ввозу в РФ сыров на территории складского комплекса в Подмосковье . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в соответствии с действующим законодательством, запрещенная к ввозу на территорию РФ молочная продукция изъята из оборота и уничтожена на сортировочной площадке в Московской области.