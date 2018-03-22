Более 13 тонн санкционных сыров изъято Россельхознадзором со складского комплекса в Подмоскоьве 

Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявило более 13 тонн запрещенных к ввозу в РФ сыров на территории складского комплекса в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Межведомственной рабочей группой Федеральной таможенной службы и управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям по противодействию незаконному обороту «санкционной» продукции, на территории складского комплекса (Московская область, Долгопрудный) на хранении в помещении, принадлежащему ООО «БАДАЛОВ», была выявлена молочная продукция (сыры в ассортименте производства Германии, Финляндии, Голландии, Литвы, Украины, Голландии), общим весом более 13 тонн», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, в соответствии с действующим законодательством, запрещенная к ввозу на территорию РФ молочная продукция изъята из оборота и уничтожена на сортировочной площадке в Московской области.