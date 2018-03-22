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Новосибирцы проехали 3 тысячи километров на УАЗах, чтобы полюбоваться северным сиянием
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Новосибирцы проехали 3 тысячи километров на УАЗах, чтобы полюбоваться северным сиянием 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Шестеро новосибирцев проехали 3000 километров, чтобы посмотреть на северное сияние. Транспортом для сибиряков послужили три УАЗа, а конечной точкой стал зимник Тура-Ессей.
Экспедиция к северному сиянию продлилась две недели.
«Я участвовал в таком мероприятии впервые. Пригласили посмотреть на северное сияние. Меня предупреждали, что будет тяжело, но все минусы перекрылись положительными эмоциями. Всё новое и интересное. Больше всего запомнились пейзажи», — рассказал корреспонденту НГС участник экспедиции Михаил.
По словам Михаила, отечественные автомобили регулярно ломались и порой на ремонт критических поломок уходило больше 10 часов.
«Это же УАЗ, если на нем нет поломки, значит что-то идёт не так. (Смеется.) Ломались регулярно, но все ремонтировалось с улыбкой на лице. Многие люди летают в Таиланд, а мы решили провести отдых вот таким образом. Цель поездки — побывать там, где еще никого не было», — рассказывает Михаил.
Ранее стало известно, что новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал снимки со своей поездки на Байкал — он запечатлел красоту застывшего озера и ледяные гроты.
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