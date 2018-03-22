Новосибирцы проехали 3 тысячи километров на УАЗах, чтобы полюбоваться северным сиянием

Шестеро новосибирцев проехали 3000 километров, чтобы посмотреть на северное сияние. Транспортом для сибиряков послужили три УАЗа, а конечной точкой стал зимник Тура-Ессей.

Экспедиция к северному сиянию продлилась две недели.

«Я участвовал в таком мероприятии впервые. Пригласили посмотреть на северное сияние. Меня предупреждали, что будет тяжело, но все минусы перекрылись положительными эмоциями. Всё новое и интересное. Больше всего запомнились пейзажи», — рассказал корреспонденту НГС участник экспедиции Михаил.

По словам Михаила, отечественные автомобили регулярно ломались и порой на ремонт критических поломок уходило больше 10 часов.

«Это же УАЗ, если на нем нет поломки, значит что-то идёт не так. (Смеется.) Ломались регулярно, но все ремонтировалось с улыбкой на лице. Многие люди летают в Таиланд , а мы решили провести отдых вот таким образом. Цель поездки — побывать там, где еще никого не было», — рассказывает Михаил.

Ранее стало известно, что новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал снимки со своей поездки на Байкал — он запечатлел красоту застывшего озера и ледяные гроты.