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«Он может заразить тебя истерикой». Нижегородцам показали, как оказывать первую помощь
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«Он может заразить тебя истерикой». Нижегородцам показали, как оказывать первую помощь 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Программа соревнований состояла из двух частей: теоретической и практической, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. В рамках теоретической части участники отвечали на вопросы, касающиеся оказания первой помощи и психологической поддержки пострадавшим. На выполнения данного задания участникам давалось 20 минут.
В рамках практической части участникам предстояло на деле проявить имеющиеся знания в области оказания первой помощи пострадавшему, в том числе оказать попавшему в беду человеку психологическую поддержку. Для этого, по правилам состязания, были инсценированы несколько ситуаций: помощь требовалась человеку, который «внезапно почувствовал себя плохо на улице», а также «пострадавшему» в результате падения наледи с крыши.
Кроме того, в психологической помощи нуждались находящиеся рядом с ними люди, которые, оказавшись во внештатной ситуации, растерялись и потеряли самообладание. Реалистичности условным вводным добавили специально подготовленные статисты-актеры, которые очень правдоподобно изображали «пострадавших» и «нуждающихся в психологической помощи».
— Психологическую помощь оказать сложно, — рассказала участница соревнований из Нижнего Новгорода Любовь Черноносова. — Нужно самому не впасть во состояние пострадавшего. Потому что если человек истеричен, то он может и тебя заразить истерикой. Главное, быть внимательным в этом. Он не видит, он не слышит, с ним сложно установить контакт.
Всего за победу боролись порядка 60 человек в составе 19 команд. Первое место заняла команда «Добро» Нижегородской области, второе — команда «Вятка» Кировской области, а замкнула тройку лидеров команда «Стрела» из Самарской области. Теперь команды-победители примут участие в третьем этапе Всероссийских соревнований, который пройдет в Москве.
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