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Пушков не исключил, что потребуется законодательно закрепить понятие «информвойна»
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Пушков не исключил, что потребуется законодательно закрепить понятие «информвойна» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков не исключил того, что потребуется на законодательном уровне закрепить понятия «информационная война» и «средство ведения информационной войны».
"Мы можем, например (кстати, об этом говорят и в западных странах), провести различия между средствами массовой информации и средствами ведения информационной войны. Кто-то скажет, что это очень тонкое различие, я не считаю так", — сказал сенатор корреспонденту ТАСС по итогам круглого стола в Совете Федерации "Россия и Запад после выборов: информация как инструмент конфликта".
По словам Пушкова, «есть средства массовой информации, задача которых — информировать». «Естественно, в рамках той идеологии, которая принята в том или ином обществе», — добавил он. «И есть средства, которые созданы для дезинформации, специально для политической вражды, противопоставления наций друг другу. Я не исключаю, что потребуется [специальное] законодательство на каком-то этапе, которое разграничит эти вопросы», — указал сенатор, отметив, что «без понятия „информационная война“ невозможно вводить такой термин, как „средство информационной войны“.
»Я не исключаю, что понятие «информационная война» потребуется для законодательной работы", — заключил он.
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