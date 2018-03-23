Волгоградские власти просрочили выплату 1,4 млн руб по «лесным» контрактам

Облкомприроды и подведомственный ему «Лесопожарный центр» не оплатили в срок 1,4 миллиона рублей организациям, оказывавшим услуги по охране окружающей среды в Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в природоохранной прокуратуре, ведомство выявило нарушение в ходе проверки исполнения законодательства при реализации региональных и муниципальных заказов в феврале 2018 года. Комитет заключил три контракта, а центр в свою очередь два договора с организациями. Несмотря на то, что компании выполнили свои обязанности и им подписали акты-приема передач работ, денег им в срок за это не заплатили.