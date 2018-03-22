Атомфлот исследует навигацию судов с разными ледовыми классами по Северному морскому пути

Атомфлот начал работу по обоснованию круглогодичной навигации по всей трассе Северного морского пути. Об этом генеральный директор предприятия Вячеслав Рукша сообщил на общем собрании членов Российской палаты судоходства в Москве

Он отметил, что Атомфлот заключил соответствующие договоры с финской компанией «Aker Arctic», Крыловским государственным научным центром и Центральным научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом морского флота (ЦНИИМФ), — сообщает ИАА «ПортНьюс». По словам Вячеслава Рукшы, уже есть предварительные результаты этой работы. Как уточнил генеральный директор ЦНИИМФ Сергей Буянов, институт выполняет работы по заказу Атомфлота в части оптимизации работы судов с разными ледовыми классами. Крыловский центр и «Aker Arctic» проводят испытания в своих ледовых бассейнах.

Планами реализации углеводородных проектов в Обской губе предусмотрен вывоз сжиженного природного газа, газового конденсата и сырой нефти судами, имеющими ледовый класс Arc7. Для проектов «Ямал СПГ» и «Новый Порт» заказали 24 судна, из которых половина уже находится в эксплуатации, тогда как для «Ямал СПГ-2» строительство судов еще не начали.

Сейчас ЦНИИМФ по заказу Атомфлота приступило к выполнению исследований, чтобы получить ответы на два основных вопроса. Во-первых, в какой мере в период строительства судов высокого ледового класса могут быть использованы менее приспособленные к ледовому плаванию суда, а именно газовозы с ледовым классом Arc4.

Кроме того, необходимо выяснить, какими ледокольными средствами может быть обеспечено плавание судов с ледовым классом Arc4 в круглогодичном режиме, не исключая возможности их эксплуатации в ледовых условиях тяжелого типа. Параллельно ведут разработку предложений по корректировке Правил плавания в акватории Северного морского пути. Сергей Буянов отметил, что весь цикл работ планируют завершить в течение трех месяцев.