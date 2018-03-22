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Атомфлот исследует навигацию судов с разными ледовыми классами по Северному морскому пути
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Атомфлот исследует навигацию судов с разными ледовыми классами по Северному морскому пути 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Атомфлот начал работу по обоснованию круглогодичной навигации по всей трассе Северного морского пути. Об этом генеральный директор предприятия Вячеслав Рукша сообщил на общем собрании членов Российской палаты судоходства в Москве.
Он отметил, что Атомфлот заключил соответствующие договоры с финской компанией «Aker Arctic», Крыловским государственным научным центром и Центральным научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом морского флота (ЦНИИМФ), — сообщает ИАА «ПортНьюс». По словам Вячеслава Рукшы, уже есть предварительные результаты этой работы. Как уточнил генеральный директор ЦНИИМФ Сергей Буянов, институт выполняет работы по заказу Атомфлота в части оптимизации работы судов с разными ледовыми классами. Крыловский центр и «Aker Arctic» проводят испытания в своих ледовых бассейнах.
Планами реализации углеводородных проектов в Обской губе предусмотрен вывоз сжиженного природного газа, газового конденсата и сырой нефти судами, имеющими ледовый класс Arc7. Для проектов «Ямал СПГ» и «Новый Порт» заказали 24 судна, из которых половина уже находится в эксплуатации, тогда как для «Ямал СПГ-2» строительство судов еще не начали.
Сейчас ЦНИИМФ по заказу Атомфлота приступило к выполнению исследований, чтобы получить ответы на два основных вопроса. Во-первых, в какой мере в период строительства судов высокого ледового класса могут быть использованы менее приспособленные к ледовому плаванию суда, а именно газовозы с ледовым классом Arc4.
Кроме того, необходимо выяснить, какими ледокольными средствами может быть обеспечено плавание судов с ледовым классом Arc4 в круглогодичном режиме, не исключая возможности их эксплуатации в ледовых условиях тяжелого типа. Параллельно ведут разработку предложений по корректировке Правил плавания в акватории Северного морского пути. Сергей Буянов отметил, что весь цикл работ планируют завершить в течение трех месяцев.
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