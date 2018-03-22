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В заказнике «Долина реки Сходни в Куркино» состоится экологическая прогулка
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В заказнике «Долина реки Сходни в Куркино» состоится экологическая прогулка 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Любителей природы из СЗАО пригласили на очередную познавательную экскурсию по природному заказнику «Долина реки Сходни в Куркино».
В пятницу, 23 марта, здесь состоится программа «Звон Машкинского ручья», в рамках которой участники узнают много нового о памятнике природы и о том, как правильно угощать пернатых.
Как пояснили в пресс-службе Мосприроды, экскурсия рассчитана на участников от 6 лет. Сбор группы — в 14.00 у входной группы в парк по адресу: улица Соколово-Мещерская, дом 31. Более подробная информация и запись на экскурсию по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)
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