Ещё
Власти Смоленской области вводят новые меры господдержки льнопроизводителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет

Власти Смоленской области вводят новые меры господдержки льнопроизводителей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СМОЛЕНСК, 22 мар — РИА Новости. Льносеющие хозяйства Смоленской области с нынешнего года смогут получить кредиты на льготных условиях для проведения весенней посевной кампании, денежные средства будет предоставлять Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
right"Мы существенно улучшили свои позиции как по количеству гектаров, занятых льном, так и по объемам сбора льноволокна. Напомню, по производству льноволокна мы занимаем первое место среди шести льносеющих регионов Центрального федерального округа и второе место среди 18 льносеющих субъектов Российской Федерации. В связи с этим, мною принято решение о внедрении новых мер поддержки сельхозтоваропроизводителей, которые уже занимаются выращиванием этой культуры или только планируют осваивать данное направление", — сказал губернатор Алексей Островский на рабочем совещании членов областной администрации.
При этом он отметил, что предоставленные займы могут быть направлены как на проведение весенней посевной кампании, так и на инвестиционные цели — для приобретения специализированной техники, необходимой для возделывания льна-долгунца. Кредиты будут выдаваться в размере до 3 миллионов рублей на срок до трех лет. «На своевременное проведение весенней посевной кампании займы будут предоставляться с процентной ставкой 1% годовых и, что немаловажно, с отсрочкой первоначального платежа на 6 месяцев, на инвестиционные цели — 5% годовых», — уточнил глава региона.
Островский поручил довести до всех аграрных предприятий информацию о введении «беспрецедентных в масштабах всей страны» мер поддержки.
"Мы первыми начнем выдавать льготные кредиты на таких условиях и, безусловно, будем рады, если нашему примеру последуют и в иных субъектах Российской Федерации", — сказал губернатор.
rightВ пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день в области действует комплекс региональных мер поддержки сельхозтоваропроизводителей в виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, необходимого для производства и первичной переработки льна-долгунца, в размере от 25% до 40%, а также на приобретение элитных семян этой культуры. Кроме того, в рамках софинансирования в текущем году будет оказываться погектарная поддержка в области производства льна-долгунца по ставке 11,5 тысяч рублей на 1 гектар посевной площади льна.
"Такие меры, по оценке экспертов, позволят уже в этом году увеличить посевные площади, занятые льном-долгунцом, до 6 тысяч гектаров, что обеспечит сохранение лидирующих позиций Смоленской области в отрасли льноводства", — отметил собеседник агентства.
Другие новости региона читайте здесь >>
РИА Новости: последние новости
Защита экс-депутата Госдумы Варшавского рассказала подробности о задержании Омбудсмен рассказал о результатах проверки в детдомах в Челябинской области Тверской ТВЗ поставит 23 электрички для Московских центральных диаметров
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии167
Угрозы дошли до российской разведки91
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию139
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Мэй может остаться без поддержки74
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение