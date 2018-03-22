Какие гены делают человека счастливым

Вот уже все последнее десятилетие генетика бьется над доказательством, что для счастливой жизни нужны соответствующие гены, а точнее, так называемый ген 5-HTTLPR, который отвечает за транспортировку серотонина («гормона счастья»).

Гормоны счастья

Вот уже все последнее десятилетие генетика бьется над доказательством, что для счастливой жизни нужны соответствующие гены, а точнее, так называемый ген 5-HTTLPR, который отвечает за транспортировку серотонина («гормона счастья»). Еще в прошлом столетии эта теория считалась бы безумной, но сегодня, когда уже открыты гены, отвечающие за облысение, долголетие или влюбленность, ничего уже не кажется невозможным. Чтобы доказать свою гипотезу, ученые Лондонской медицинской школы и школы экономики опросили несколько тысяч человек. По итогам, волонтеры, у которых было две копии гена счастья от обоих родителей, оказались оптимистами и не склонными к какой-либо депрессии людьми. Результаты исследования были опубликованы Ян-Эммануэлем де Неве в журнале Journal of Human Genetics. При этом ученый подчеркнул, что вскоре могут быть найдены и другие «счастливые гены». Тем не менее, если у вас, по каким-то причинам, долгое время держится плохое настроение, не стоит слишком уповать на свой организм и винить матушку-природу, в том, что она «обделила счастьем». Ученые утверждают — человеческое счастье зависит от многих фактором: «Если вам не везет, вы потеряли работу или, расстались с близкими, то это будет гораздо более сильный источник несчастья, независимо от того какое количество каких генов у вас есть», — заявил де Неве.

Фелицитарная политика

Человек существо, как известно, биосоциальное, а значит его счастье сильно зависит от окружающего общества и его благополучия, за которое отвечает государство. Вообще, проблема человеческого счастья в политике стоит довольно остро, ведь успех того или иного политического курса часто держится на уровне счастья в стране. Тем не менее, счастье не всегда пропорционально внутриполитическим реформам, нововведениям или дипломатическим успехам. Так и в результате самых наилучших реформ: производительность труда растет — а счастья нет. Демократия есть — а счастья нет. [С-BLOCK]

Для решения таких насущных проблем политиков, как счастье граждан, было создано целое направление: фелицитарная политика, от латинского «фелицитас» («счастье»). Один из предшественников — Иеремия Бентам, английский социолог XVIII века в своей работе «Введения в принципы морали и законодательства» развил теорию о том, что благо — это счастье, следовательно, основной этической целью является достижение возможного счастья для большого числа людей. По его мнению, основой такой политики должны стоять математические расчеты количества счастья и числа достигших его людей. Если расширить его теорию, то политика счастья должна предстать перед нами в виде правительственных мер, не преследующих никакой другой цели, кроме как поддержания психологического комфорта граждан. Например, организация зрелищ. Современные фейерверки, концерты, выступления — все эти мимолетные впечатления не улучшают уровня жизни, но дают человеку «драйв», эмоции которые он поймет и запомнит лучше, нежели удачную внутреннюю политику государства.

Позитивная психология

Изучение счастья на сегодняшний день является одним из главных задач психологии, в которой даже возникло особое направление «позитивная психология», которая, по словам ее создателя Мартина Селигмана, «призвана изучать позитивные чувства, чтобы помочь людям развивать положительные свойства характера. „Позитивная психология“ видит залог счастья не в деньгах и экономическом благополучии, а в уважении, ощущении независимости. Формулой счастья, по мнению представителей этой области психологического знания, являются успешная личная жизнь и работа, которая „приносит радость“, иными словами: „Счастье это когда с утра на работу идешь с удовольствием, а потом с радостью возвращаешься домой“. Один из представителей этой научной школы Майкл Аргайл в своей работе „Психология счастья“ выделил, что не столько сам факт работы или материального поощрения труда играет роль в достижении счастья и удовлетворения, сколько психологические аспекты, такие как: разнообразие и самостоятельность труда, осознание его общественной ценности, положительный характер взаимоотношений с коллегами и руководством.

Матрица

»Синяя или красная», «Ложь или правда», — главному герою культового фильма «Матрица» предлагают сделать выбор между страшной реальностью и благополучным, счастливым, но фальшивым миром. Он выбирает правду, но чтобы выбрал другой человек в его ситуации?