Компании грозит штраф до полумиллиона за букву «ё»

К административной ответственности привлекают компанию в Омской области , сделавшую орфографическую ошибку в своем рекламном билборде.

ООО «Гринтер и Ко» разместило на опорах дорожного освещения в Омске свою рекламу с текстом «Greenter ОСАГО техосмотр юрист (банки) займ под ПТС». Областное УФАС нашло в этом небольшом тексте сразу несколько нарушений. В частности, антимонопольный орган отметил, что слово «заём» в русском языке в именительном падеже единственного числа пишется через букву «ё» — «заём», а не «займ». Следовательно, реклама содержит текст, противоречащий нормам русского языка, что нарушает ч. 11 ст. 5 закона «О рекламе».

Кроме того, компания не сообщила в объявлении об оказании финансовых услуг свое наименование и организационно-правовую форму организации.