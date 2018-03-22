Компании грозит штраф до полумиллиона за букву «ё» 

К административной ответственности привлекают компанию в Омской области, сделавшую орфографическую ошибку в своем рекламном билборде.
ООО «Гринтер и Ко» разместило на опорах дорожного освещения в Омске свою рекламу с текстом «Greenter ОСАГО техосмотр юрист (банки) займ под ПТС». Областное УФАС нашло в этом небольшом тексте сразу несколько нарушений. В частности, антимонопольный орган отметил, что слово «заём» в русском языке в именительном падеже единственного числа пишется через букву «ё» — «заём», а не «займ». Следовательно, реклама содержит текст, противоречащий нормам русского языка, что нарушает ч. 11 ст. 5 закона «О рекламе».
Кроме того, компания не сообщила в объявлении об оказании финансовых услуг свое наименование и организационно-правовую форму организации.
Автоломбарду выдано предписание прекратить нарушения. Материалы дела переданы для возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. Компании грозит штраф от 100 000 до 500 000 руб.