Обезвреживающая газ установка заработала на мусорной свалке в Клину

Ранее сообщалось, что полигон «Алексинский карьер» станет одним из первых полигонов в стране, рядом с которым будет построен мусоросортировочный комплекс. На сегодняшний день в Подмосковье закрыты 24 мусорных полигона, осталось 15 работающих.

"Произведен запуск факельной установки термического обезвреживания, газоотвод производится из 5 скважин. Факельная установка — высота трубы (закрытый факел) 5 метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже пробурены 20 скважин глубиной 20 метров. После обращений населения ведется мониторинг состояния воздуха, постороннего запаха не выявлено.