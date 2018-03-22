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Обезвреживающая газ установка заработала на мусорной свалке в Клину
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Обезвреживающая газ установка заработала на мусорной свалке в Клину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Факельная установка, обезвреживающая попутный газ, заработала на полигоне твердых бытовых отходов «Алексинский карьер» в Клинском районе Московской области, сообщает в четверг региональный главк МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что полигон «Алексинский карьер» станет одним из первых полигонов в стране, рядом с которым будет построен мусоросортировочный комплекс. На сегодняшний день в Подмосковье закрыты 24 мусорных полигона, осталось 15 работающих.
"Произведен запуск факельной установки термического обезвреживания, газоотвод производится из 5 скважин. Факельная установка — высота трубы (закрытый факел) 5 метров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что уже пробурены 20 скважин глубиной 20 метров. После обращений населения ведется мониторинг состояния воздуха, постороннего запаха не выявлено.
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