Ещё
Канадские ветеринары спасли самку сивуча от верной гибели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет

Канадские ветеринары спасли самку сивуча от верной гибели 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Канадские ветеринары из центра спасения диких животных провели настоящую спецоперацию с целью освободить самку сивуча от душившей ее нейлоновой веревки, сообщает Vancouver Courier. Все свои действия они сняли на видео.
Спасатели выдвинулись на побережье острова Ванкувер после получения нескольких сообщений от очевидцев, наблюдавших запутавшихся в сетях и пластмассовых отходах ушастых тюленей и морских львов. С помощью дротика с транквилизатором они успокоили животное, а затем нагнали его в воде и сняли удавку — веревка к тому времени плотно впилась в шею сивуча, в конце концов грозя прикончить его.
Повторить ту же процедуру со вторым морским львом Стеллера, как еще называют сивучей, у ветеринаров не получилось — тот вырвал из тела дротик сразу после выстрела, так что лекарство не успело подействовать, а сам скрылся на глубине.
"Конечно, мы хотели бы сообщить о двух успешных операциях по спасению, но надо признать, что на нашем побережье обитают сотни животных, на теле которых можно найти пластиковые отходы и веревки", — отметила главный ветеринарный врач Vancouver Aquarium Мартин Хаулена.
Вести.Ru: последние новости
"Я старею и достаточно резко": Пугачева откровенно ответила критикам ее фото без макияжа Балончик или свалка? В подмосковном Волоколамске в больницу попали 20 школьников По столичным диаметрам полетят новые "Иволги"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии167
Угрозы дошли до российской разведки91
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию139
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Мэй может остаться без поддержки74
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение