Канадские ветеринары спасли самку сивуча от верной гибели

Канадские ветеринары из центра спасения диких животных провели настоящую спецоперацию с целью освободить самку сивуча от душившей ее нейлоновой веревки, сообщает Vancouver Courier. Все свои действия они сняли на видео.

Спасатели выдвинулись на побережье острова Ванкувер после получения нескольких сообщений от очевидцев, наблюдавших запутавшихся в сетях и пластмассовых отходах ушастых тюленей и морских львов. С помощью дротика с транквилизатором они успокоили животное, а затем нагнали его в воде и сняли удавку — веревка к тому времени плотно впилась в шею сивуча, в конце концов грозя прикончить его.

Повторить ту же процедуру со вторым морским львом Стеллера, как еще называют сивучей, у ветеринаров не получилось — тот вырвал из тела дротик сразу после выстрела, так что лекарство не успело подействовать, а сам скрылся на глубине.

"Конечно, мы хотели бы сообщить о двух успешных операциях по спасению, но надо признать, что на нашем побережье обитают сотни животных, на теле которых можно найти пластиковые отходы и веревки", — отметила главный ветеринарный врач Vancouver Aquarium Мартин Хаулена.