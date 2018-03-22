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Творческие работники окружной столицы стали лауреатами премии губернатора Югры
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Творческие работники окружной столицы стали лауреатами премии губернатора Югры 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
9 человек — молодые артисты, звукорежиссер, художественный руководитель ансамбля КТЦ «Югра-Классик» удостоены премии губернатора региона. Среди получивших премию в КТЦ «Югра-Классик» — художественный руководитель Концертного оркестра Югры Сергей Свиридов, звукорежиссер Игорь Юрченко, балетмейстер-постановщик Академии танца Варвара Деменко. А также денежное вознаграждение присуждено артистам Концертного оркестра Югры, камерного оркестра «Сибирь-Брасс», ансамбля русской песни «Млада». Выплата денежного поощрения производится за счёт средств бюджета автономного округа, предусмотренных окружной госпрограммой «Развитие культуры и туризма в Югре на 2016-2020 годы».
Напомним, ежегодно премия присуждается творческим работникам за личные достижения в сфере культуры и искусства автономного округа, а также для господдержки отдельных категорий творческих работников культуры и искусства, творческой молодежи, внесших значительный вклад в развитие отрасли и в целях стимулирования их творческой активности.
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