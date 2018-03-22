С/х земли Подмосковья, где добывают полезные ископаемые, отнесут к категории промышленных

Все сельхозземли в Подмосковье , где недропользователи ведут добычу полезных ископаемых, необходимо в течение полугода перевести в категорию земель промышленного назначения, сообщил в четверг заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин

«Нам поступало много жалоб от жителей, что добывают на сельхозземлях. В этом поставлена точка, теперь добывать можно только на землях промышленного назначения. 40% подмосковных недропользователей добывают ископаемые именно на сельхозземлях. Все должны в течение полугода перевести землю из «сельхозки» в землю промышленного назначения», — сказал Чаплин журналистам по итогам круглого стола в Мособлдуме.

Он отметил, что для помощи недропользователям в этом вопросе в Подмосковье будет создана рабочая группа.