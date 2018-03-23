Правовое регулирование добычи полезных ископаемых обсудили в Мособлдуме

Глава министерства сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин обсудил проблемы правового регулирования добычи полезных ископаемых на землях сельхозназначения в рамках круглого стола в Мособлдуме, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Состоялась конференция на тему: «Проблемы правового регулирования добычи общераспространенных полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения при строительстве сельскохозяйственных объектов». Круглый стол состоялся в Мособлдуме.

«Использование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для добычи песка, гравия запрещено, так как противоречит закону об использовании земель сельскохозяйственного назначения», — сказал Разин.

В целях осуществления деятельности, назначение которой не соответствует категории соответствующего земельного участка, необходимо осуществить перевод земельного участка в другую категорию в порядке, установленном Федеральным законом.

Для использования земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для добычи полезных ископаемых необходимо изменение категории на «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования земельного участка «недропользование».

«Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в случаях, связанных с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель (закон № 172-ФЗ)», — уточняется в сообщении.

То есть, такому переводу должны предшествовать разработка и утверждение проекта рекультивации, в соответствии с которым после выработки месторождения необходимо обеспечить восстановление нарушенных земель.

По итогам совещания, все сельхозземли в Подмосковье, где недропользователи ведут добычу полезных ископаемых, необходимо в течение полугода перевести в категорию земель промышленного назначения. Для помощи в этом вопросе в Подмосковье будет создана рабочая группа.