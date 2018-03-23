Два силовика ХАМАС погибли в ходе операции по задержанию подозреваемых в нападении на кортеж премьер-министра Палестины

Рамаллах, 23 марта / Синьхуа / — Два сотрудника сил безопасности Исламского движения сопротивления Палестины /ХАМАС/ погибли в ходе операции по задержанию лиц, подозреваемых в совершении нападения на кортеж премьер-министра Палестины. Об этом говорится в заявлении ХАМАС.

Источник в органах безопасности ХАМАС сообщил корр. Синьхуа, что в четверг силовики окружили главных подозреваемых и их сообщников, которые укрывались в одном из домов в секторе Газа. Силовики потребовали от них сдаться, однако последние открыли огонь. В результате перестрелки погибли два силовика и один подозреваемый, еще два сообщника получили ранения, впоследствии один из них скончался в больнице.

Органы безопасности ХАМАС выразили готовность продолжать расследование.

Напомним, что 13 марта кортеж премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы, въехав в сектор Газа, подвергся нападению с применением неизвестного взрывного устройства, в результате три автомобиля в составе его кортежа получили повреждения. Президент Палестины Махмуд Аббас считает, что ответственность за инцидент должен взять на себя ХАМАС, однако ХАМАС отрицает эти обвинения.