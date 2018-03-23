Два силовика ХАМАС погибли в ходе операции по задержанию подозреваемых в нападении на кортеж премьер-министра Палестины 

Рамаллах, 23 марта /Синьхуа/ — Два сотрудника сил безопасности Исламского движения сопротивления Палестины /ХАМАС/ погибли в ходе операции по задержанию лиц, подозреваемых в совершении нападения на кортеж премьер-министра Палестины. Об этом говорится в заявлении ХАМАС.
Источник в органах безопасности ХАМАС сообщил корр. Синьхуа, что в четверг силовики окружили главных подозреваемых и их сообщников, которые укрывались в одном из домов в секторе Газа. Силовики потребовали от них сдаться, однако последние открыли огонь. В результате перестрелки погибли два силовика и один подозреваемый, еще два сообщника получили ранения, впоследствии один из них скончался в больнице.
Органы безопасности ХАМАС выразили готовность продолжать расследование.
Напомним, что 13 марта кортеж премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы, въехав в сектор Газа, подвергся нападению с применением неизвестного взрывного устройства, в результате три автомобиля в составе его кортежа получили повреждения. Президент Палестины Махмуд Аббас считает, что ответственность за инцидент должен взять на себя ХАМАС, однако ХАМАС отрицает эти обвинения.
В 2007 году между движениями ФАТХ и ХАМАС вспыхнул конфликт. ХАМАС силой захватил контроль над сектором Газа, а ФАТХ фактически стал контролировать Западный берег реки Иордан. В 2011 году стороны подписали соглашение о примирении, а в 2014 году сформировали коалиционное правительство, однако соглашение о примирении не было реализовано, а процесс примирения был отложен. В сентябре 2017 года движение ХАМАС объявило о роспуске «административного комитета», который управлял сектором Газа, и согласилось, чтобы палестинское правительство национального согласия приняло управление сектором и осуществляло там исполнительную власть. 12 октября того же года ФАТХ и ХАМАС подписали в Каире соглашение о примирении и завершении раскола, однако существенного прогресса в процессе примирения до сих пор не было достигнуто. —0—