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В Сызрани в доме найдены тела зарезанного сына и матери без следов насилия
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В Сызрани в доме найдены тела зарезанного сына и матери без следов насилия 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 21 марта, около 23:00, в центральной части Сызрани, в квартире одного из домов переулка Достоевского найдены тела мужчины и женщины, сообщает syzran-small.ru.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что погибшие — мать и сын, которые являлись пенсионерами и официально не работали. На теле 59 летнего мужчины обнаружена колото-резаная рана в области лопатки. У его 83-летней матери видимых следов насильственной смерти нет.
Полиция продолжает разбираться во всех обстоятельствах случившегося, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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 Ещё 1 источник 
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