В Сызрани в доме найдены тела зарезанного сына и матери без следов насилия

В среду, 21 марта, около 23:00, в центральной части Сызрани , в квартире одного из домов переулка Достоевского найдены тела мужчины и женщины, сообщает syzran-small.ru.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что погибшие — мать и сын, которые являлись пенсионерами и официально не работали. На теле 59 летнего мужчины обнаружена колото-резаная рана в области лопатки. У его 83-летней матери видимых следов насильственной смерти нет.

Полиция продолжает разбираться во всех обстоятельствах случившегося, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.