Ещё
Потребители Ханты-Мансийска получают защиту на цифровых рынках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет

Потребители Ханты-Мансийска получают защиту на цифровых рынках 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Жителей югорской столицы станут еще активнее защищать от мошенничества в Интернет-магазинах. Специалистов Управления потребительского рынка Ханты-Мансийска дополнительно обучили на специальном семинаре-совещании «Школа успешных практик защиты прав потребителей услуг онлайн — ритейла». Речь шла о правовых последствиях неисполнения договора продажи товара дистанционным способом, а также об основных методах защиты прав граждан. Стоит добавить, что тема обучения выбрана неслучайно — в этом году Всемирный день защиты прав потребителей пройдет под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». Особое внимание будет уделено обеспечению прав потребителей на свободу выбора товара и на получение четкой и достоверной информации при покупках в Интернете. Все для того, чтобы жители Ханты-Мансийска обосновано выбирали и товар, и продавца.
«По мере глобального развития электронной коммерции и вовлечения в нее все большего числа активных пользователей сети «Интернет» недобросовестные участники рынка умело эксплуатируют правовую неграмотность потребителей в целях получения максимальной выгоды, что причиняет ущерб экономическим интересам не только самих потребителей, но и добросовестных представителей бизнес-сообщества», — отметила начальник Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ирина Ульянова.
Права хантымансийцев при покупках в Интернете уже на особом контроле. Показателен такой пример: жительница окружного центра приобрела на электронной площадке деревянную лестницу-конструктор. Изготовитель получил предоплату, но товар так и не поставил. Гражданка обратилась в городское Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей, специалисты которого помогли подготовить исковое заявление. Суд встал на сторону покупательницы и обязал нерадивого продавца вернуть более 60 тысяч рублей предоплаты, возместить моральный ущерб и выплатить неустойку, а также наложил на компанию штраф.
Стоит добавить, что любую информацию и консультации по данной тематике можно получить на «горячей линии» Управления потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Ханты-Мансийска: 33-86-25.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
Викторина «Югре – 900!» вызвала интерес у жителей югорской столицы Творческие работники окружной столицы стали лауреатами премии губернатора Югры В день выборов Президента России автобусы будут возить жителей и гостей Ханты-Мансийска бесплатно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии168
Угрозы дошли до российской разведки92
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию139
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Мэй может остаться без поддержки75
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение