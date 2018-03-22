Потребители Ханты-Мансийска получают защиту на цифровых рынках

Жителей югорской столицы станут еще активнее защищать от мошенничества в Интернет-магазинах. Специалистов Управления потребительского рынка Ханты-Мансийска дополнительно обучили на специальном семинаре-совещании «Школа успешных практик защиты прав потребителей услуг онлайн — ритейла». Речь шла о правовых последствиях неисполнения договора продажи товара дистанционным способом, а также об основных методах защиты прав граждан. Стоит добавить, что тема обучения выбрана неслучайно — в этом году Всемирный день защиты прав потребителей пройдет под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». Особое внимание будет уделено обеспечению прав потребителей на свободу выбора товара и на получение четкой и достоверной информации при покупках в Интернете. Все для того, чтобы жители Ханты-Мансийска обосновано выбирали и товар, и продавца.

«По мере глобального развития электронной коммерции и вовлечения в нее все большего числа активных пользователей сети «Интернет» недобросовестные участники рынка умело эксплуатируют правовую неграмотность потребителей в целях получения максимальной выгоды, что причиняет ущерб экономическим интересам не только самих потребителей, но и добросовестных представителей бизнес-сообщества», — отметила начальник Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ирина Ульянова

Права хантымансийцев при покупках в Интернете уже на особом контроле. Показателен такой пример: жительница окружного центра приобрела на электронной площадке деревянную лестницу-конструктор. Изготовитель получил предоплату, но товар так и не поставил. Гражданка обратилась в городское Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей, специалисты которого помогли подготовить исковое заявление. Суд встал на сторону покупательницы и обязал нерадивого продавца вернуть более 60 тысяч рублей предоплаты, возместить моральный ущерб и выплатить неустойку, а также наложил на компанию штраф.

Стоит добавить, что любую информацию и консультации по данной тематике можно получить на «горячей линии» Управления потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Ханты-Мансийска: 33-86-25.