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Светофор на улице Яблочкова отремонтирован дорожными службами
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Светофор на улице Яблочкова отремонтирован дорожными службами 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Дорожные службы починили светофор, расположенный на улице Яблочкова вблизи пересечения с улицей Руставели. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился один из местных жителей.
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
— Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Произведен ремонт кнопки вызова пешеходного светофора, — говорится в сообщении.
Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. С момента создания портала с его помощью было решено свыше двух миллионов проблем. (вт)
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