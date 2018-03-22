Светофор на улице Яблочкова отремонтирован дорожными службами

Дорожные службы починили светофор, расположенный на улице Яблочкова вблизи пересечения с улицей Руставели. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился один из местных жителей.

Максима Ликсутова. Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

— Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Произведен ремонт кнопки вызова пешеходного светофора, — говорится в сообщении.

Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. С момента создания портала с его помощью было решено свыше двух миллионов проблем. (вт)