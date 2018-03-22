Пермские власти найдут строителей для первого в Перми крематория

Администрация Перми определила условия строительства крематория на Восточном кладбище (находится в районе Сылвенского тракта). Власти хотят, чтобы в течение трех лет там появился комплекс с несколькими печами и колумбарными стенами, была облагорожена прилегающая территория. До 27 марта на официальном сайте для проведения торгов будет объявлен конкурс.

Новый крематорий станет первым в Перми, раньше, чтобы кремировать родственников, пермякам приходилось везти их тела в другие города (например, в Екатеринбург ) или заказывать трансфер в ритуальных агентствах.

— На первом этапе строительства должно быть возведено здание, сделано подключение к сетям, построено не менее двух печей и колумбарные стены не менее, чем на пять тысяч ячеек, — рассказали в администрации. — На втором этапе к уже имеющимся добавят еще 1-2 печи и, как минимум, 10180 ячеек.

Также застройщик должен будет благоустроить прилегающую территорию, оформить входную группу и обеспечить возможность безопасно подойти и подъехать к крематорию.

Крематорий построят на условиях концессии, то есть инвестор проведет работы за свой счет, взамен на право вести в здании бизнес по кремации.