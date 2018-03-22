Нарешали вместе: где и когда в Ярославле власти благоустроят территории

Ярославле подвели итоги голосования за благоустройство территорий по проекту «Решаем вместе». В этом опросе приняли участие 32% ярославцев — 193 795 человек.

— В Ярославле в каждом районе выявлена территория-победитель, — рассказали в мэрии. — То место, за которое проголосовало больше всех, гарантированно получит деньги на реконструкцию в 2018 году. Остальные пять победивших проектов также будут включены в программу и, согласно количеству полученных голосов, займут места в очереди на реконструкцию в течение пяти лет.

То есть получается, что в год будут благоустраивать по одному месту. Итак, где и в каких годах ярославцам ждать благоустройства:

2018 год: парк «Нефтяник» в Красноперекопском районе — 57 158 голосов

2020 год: парк 30-летия Победы в Дзержинском районе — 48 953 голоса

2021 год: скверы на площади Труда в Кировском районе — 45 490 голосов

2022 год: рекреационная зона по проспекту Машиностроителей в Заволжском районе — 40 046 2023 год: парк Победы на Липовой горе во Фрунзенском районе — 36 082 голоса