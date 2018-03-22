Ещё
Нарешали вместе: где и когда в Ярославле власти благоустроят территории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет

Нарешали вместе: где и когда в Ярославле власти благоустроят территории 

76.ru 56 минут назад
Фото: 76.ru
В Ярославле подвели итоги голосования за благоустройство территорий по проекту «Решаем вместе». В этом опросе приняли участие 32% ярославцев — 193 795 человек.
— В Ярославле в каждом районе выявлена территория-победитель, — рассказали в мэрии. — То место, за которое проголосовало больше всех, гарантированно получит деньги на реконструкцию в 2018 году. Остальные пять победивших проектов также будут включены в программу и, согласно количеству полученных голосов, займут места в очереди на реконструкцию в течение пяти лет.
То есть получается, что в год будут благоустраивать по одному месту. Итак, где и в каких годах ярославцам ждать благоустройства:
2018 год: парк «Нефтяник» в Красноперекопском районе — 57 158 голосов
2020 год: парк 30-летия Победы в Дзержинском районе — 48 953 голоса
2021 год: скверы на площади Труда в Кировском районе — 45 490 голосов
2022 год: рекреационная зона по проспекту Машиностроителей в Заволжском районе — 40 046  2023 год: парк Победы на Липовой горе во Фрунзенском районе — 36 082 голоса
76.ru: последние новости
Бывшего соратника Евгения Урлашова выпустили из польской тюрьмы «Ярославцы, соблюдайте закон и не травите молодежь»: новый заммэра сносит ларьки с пивом Заммэра-то ненастоящий: в Ярославле разгорелся скандал из-за нетрудоустроенного чиновника
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии168
Угрозы дошли до российской разведки90
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию138
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Мэй может остаться без поддержки74
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение