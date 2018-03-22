Удмуртия в минуту: ограничения на продажу вейпов и Тимирязевский лес

Ижевск. Удмуртия . Ограничение на продажу вейпов в Удмуртии, сохранение Тимирязевского леса в Ижевске, корректировка платы за отопление, жилье для детей-сирот и выплаты медработникам: что интересного произошло за минувший день.

Удмуртия в минуту: ограничения на продажу вейпов и Тимирязевский лес Uploaded by ИА Сусанин on 2018-03-22.

Ограничение на продажу вейпов

В Удмуртии хотят запретить продажу вейпов несовершеннолетним. Законопроект, касающийся электронных курительных устройств, рассмотрят в региональном Госсовете весной.

Тимирязевский лес В Ижевске зону Тимирязевского леса застраивать не будут. На заседании рабочей группы принято решение сохранить парк и внести изменения его статуса в генплан города.

Платежки

В апреле жители Ижевска и Сарапула получат платежки с корректировкой платы за отопление. «ЭнергосбыТ» уже начал публиковать данные предварительного расчёта по некоторым домам.

Жилье для детей-сирот

138 детей-сирот из Удмуртии получат в 2018 году жилье. На это выделено более 116 миллионов рублей. Отметим, что сегодня в очереди за квартирами стоят прядка 3,5 тысяч бывших детдомовцев.

Выплаты для медработников

В Удмуртии 52 медработника получат выплаты по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В этом году возрастной ценз специалистов, которые могут претендовать на субсидию, увеличился до 50 лет.