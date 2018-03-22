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Удмуртия в минуту: ограничения на продажу вейпов и Тимирязевский лес
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Удмуртия в минуту: ограничения на продажу вейпов и Тимирязевский лес 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Ограничение на продажу вейпов в Удмуртии, сохранение Тимирязевского леса в Ижевске, корректировка платы за отопление, жилье для детей-сирот и выплаты медработникам: что интересного произошло за минувший день.
Удмуртия в минуту: ограничения на продажу вейпов и Тимирязевский лес  Uploaded by ИА Сусанин on 2018-03-22.
Ограничение на продажу вейпов
В Удмуртии хотят запретить продажу вейпов несовершеннолетним. Законопроект, касающийся электронных курительных устройств, рассмотрят в региональном Госсовете весной.
Тимирязевский лес  В Ижевске зону Тимирязевского леса застраивать не будут. На заседании рабочей группы принято решение сохранить парк и внести изменения его статуса в генплан города.
Платежки
В апреле жители Ижевска и Сарапула получат платежки с корректировкой платы за отопление. «ЭнергосбыТ» уже начал публиковать данные предварительного расчёта по некоторым домам.
Жилье для детей-сирот
138 детей-сирот из Удмуртии получат в 2018 году жилье. На это выделено более 116 миллионов рублей. Отметим, что сегодня в очереди за квартирами стоят прядка 3,5 тысяч бывших детдомовцев.
Выплаты для медработников
В Удмуртии 52 медработника получат выплаты по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В этом году возрастной ценз специалистов, которые могут претендовать на субсидию, увеличился до 50 лет.
ИА «Сусанин»: последние новости
В апреле жители Ижевска и Сарапула получат платежки с корректировкой платы за отопление Тимирязевский лес в Ижевске решили сохранить 750 млн рублей субсидий получит молочная отрасль Удмуртии в 2018 году
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