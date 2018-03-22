Настя Каменских рассказала, что ей приходится есть ради стройной фигуры

@kamenskuxНастя Каменских рассказала, что ей приходится есть ради стройной фигурыНастя Каменских (30) не скрывает, что склонна к полноте и за стройную фигуру ей приходится бороться. Долгое время певица буквально истязала себя диетами, но, как известно, они приносят лишь кратковременный эффект. По словам Насти, уже в подростковом возрасте она обладала пышными формами, при том, что и рост у девушки 174 сантиметра. В жизни артистки были моменты, когда она весила 80 килограммов. Виной тому гастроли, когда толком не удается поесть в течение дня, а самый плотный прием пищи приходится на время ближе к ночи. Сейчас актриса придерживается правильного питания и регулярно пропадает в фитнес-зале: Очень часто слышу, что правильное питание — это сложно, долго, затратно. Это все ложь, отговорки и лень, я считаю, — говорит Настя. — На фото мой обед. Гречка и отварное куриное филе. Вкусно, питательно, доступно! Певица признает, что есть одно и то же каждый день периодически надоедает, но если вам нужно похудеть, другого пути нет. Настя ест небольшими порциями каждые три часа и не забывает выпивать в день несколько литров воды, которая ускоряет метаболизм. Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 27 Фев 2018 в 1:52 PST Мнения подписчиков Насти разделились. Одни считают, что девушка в прекрасной форме, другие уверены, что красота не стоит таких жертв: «Настя, поешьте уже что-нибудь! У вас лицо изможденное!», «Настя, не обижайтесь, но вы слишком сильно похудели! Поправиться чуток нужно». Читай также, почему Елена Корикова подала в суд на обидчиков. Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 3 Фев 2018 в 5:28 PST Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 16 Янв 2018 в 9:46 PST