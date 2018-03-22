Жильцы воронежской многоэтажки: «Второй день из крана идёт красная вода»

Одной из причин могла стать замена труб. Жильцы девятиэтажного дома №31 на улице Генерала Лизюкова пожаловались, что из горячих кранов уже второй день идёт красная вода. Фотографии воронежцы опубликовали в соцсети в четверг, 22 марта. Одной из причин идущей из кранов грязной воды могла стать замена труб. В соцсетях пользователи «поблагодарили» ЖКХ за то, что вместо горячей воды из крана идёт «виски с колой», и поделились, что «в такой воде даже обувь от грязи страшно помыть».