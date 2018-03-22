Жильцы воронежской многоэтажки: «Второй день из крана идёт красная вода» 

Одной из причин могла стать замена труб. Жильцы девятиэтажного дома №31 на улице Генерала Лизюкова пожаловались, что из горячих кранов уже второй день идёт красная вода. Фотографии воронежцы опубликовали в соцсети в четверг, 22 марта. Одной из причин идущей из кранов грязной воды могла стать замена труб. В соцсетях пользователи «поблагодарили» ЖКХ за то, что вместо горячей воды из крана идёт «виски с колой», и поделились, что «в такой воде даже обувь от грязи страшно помыть».
Как уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация», занимающегося поставкой в дом горячего водоснабжения, никаких аварийных отключений и работ специалистами не проводилось. За коммуникации, находящиеся внутри дома, генерирующая компания не отвечает. Корреспонденты «Вести-Воронеж» следят за событиями и уточняют информацию в управе Коминтерновского района и управляющей компании. С подобной ситуацией в конце ноября 2017 года столкнулись жители нескольких улиц в Семилуках. Более трёх дней из кранов лилась чёрная вода. Жильцы домов сначала обращались в управляющую компанию, откуда их перенаправляли в местный водоканал, где сообщали, что ни одной жалобы на воду ненадлежащего качества не поступало. Дарья Крымова