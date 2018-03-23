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Управа объяснила причину красной воды в кранах жильцов воронежской многоэтажки
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Управа объяснила причину красной воды в кранах жильцов воронежской многоэтажки 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Случилась авария. Причиной появления красной воды в горячих кранах жильцов дома №31 на улице Лизюкова стали ремонтные работы. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в управе Коминтерновского района в пятницу, 23 марта. Специалисты отметили, что ни одной жалобы от жильцов девятиэтажки в управляющую компанию не поступало. Как уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в ООО «РЭК Комфорт», обслуживающем дом, 22 марта в подвале случилась авария. — На одной из труб образовалась течь. Специалистам УК пришлось отключить горячую воду на время. После того, как повреждение заварили, воду вернули. В связи с этим она могла ненадолго изменить цвет, — рассказали представители управляющей компании. В «РЭК-Комфорт» отметили, что в подобных ситуациях жильцам дома стоит сразу обращаться в УК. Тогда на место аварии оперативно смогут направить рабочих. Жильцы девятиэтажного дома №31 на улице Генерала Лизюкова в четверг, 22 марта, пожаловались, что из горячих кранов уже второй день идёт «виски с колой». Фотографии воронежцы опубликовали в соцсети. Горожане предположили, что одной из причин идущей из кранов грязной воды могла стать замена труб. С подобной ситуацией в конце ноября 2017 года столкнулись жители нескольких улиц в Семилуках. Более трёх дней из кранов лилась чёрная вода. Жильцы домов сначала обращались в управляющую компанию, откуда их перенаправляли в местный водоканал, где сообщали, что ни одной жалобы на воду ненадлежащего качества не поступало. Дарья Крымова
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