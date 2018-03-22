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В «Технораме на Юго-Востоке» состоятся занятия по робототехнике и химии
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В «Технораме на Юго-Востоке» состоятся занятия по робототехнике и химии 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
В одном из подразделений Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара — «Технораме на Юго-Востоке» — состоятся занятия в рамках образовательной программы «Хочу все знать». Как сообщила начальник отдела развития Дворца творчества Ольга Пугач, занятия будут проходить в игровой форме.
— На встречах со 2 по 5 апреля ребята смогут узнать больше об окружающем мире в оборудованных лабораториях физики, химии, биологии, робототехники, — добавила Ольга Пугач.
Отметим, что занятия будут проходить по адресу улица 12-я Новокузьминская, дом 6, корпус 2. (мю)
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