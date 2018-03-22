В «Технораме на Юго-Востоке» состоятся занятия по робототехнике и химии

В одном из подразделений Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара — «Технораме на Юго-Востоке» — состоятся занятия в рамках образовательной программы «Хочу все знать». Как сообщила начальник отдела развития Дворца творчества Ольга Пугач, занятия будут проходить в игровой форме.

— На встречах со 2 по 5 апреля ребята смогут узнать больше об окружающем мире в оборудованных лабораториях физики, химии, биологии, робототехники, — добавила Ольга Пугач.

Отметим, что занятия будут проходить по адресу улица 12-я Новокузьминская, дом 6, корпус 2. (мю)