Спецслужбы-дилетанты: как на самом деле убивает «Новичок»

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и приехавшая к нему из России дочь Юлия , были найдены без сознания и видимых повреждениях на скамейке в Солсбери. Их доставили в больницу, где выяснилось, что оба в коме. Еще 36 человек пожаловалось на более легкие симптомы отравления. Расследование показало, что они отравлены А-234, одним из веществ семейства «Новичок», созданным еще в советское время. The Telegraph сообщила со ссылкой на источник в спецслужбах Великобритании , что этим веществом пропитали какой-то предмет из чемодана Юлии Скрипаль, который она должна была открыть только в Лондоне, в присутствии Сергея. Глава британского правительства Тереза Мэй на этом основании обвинила Москву в использовании химического оружия на территории Британии. Насколько реальна такая версия?

О самом веществе довольно хорошо известно из данных Вила Мирзаянова, хроматографиста, в советское время отрабатывавшего методы контроля утечек этого вещества. Позднее они были подтверждены одним из разработчиков этого соединения. То, чем был отравлен Скрипаль, в его исходной форме — самое мощное химическое оружие на Земле. Оно в 5-8 раз токсичнее лучшего химоружия, созданного на Западе, VX. Если от VX половина отравленных людей умирает при попадании на кожу 10 миллиграмм, то для веществ из реестра «Новичок» довольно и 2 миллиграмм.

Иными словами, в теории они эффективнее плутония в атомной бомбе: шесть килограмм плутония-239 в атомной бомбе «Толстяк», сброшенной на Нагасаки, убили менее 100 000 человек. То же количество «Новичка» достаточно для убийства 3 млн человек (6 килограмм=6 млн миллиграмм). На практике, правда, потребуется больше, потому что его быстро разнесет по воздуху, а в естественных условиях, яд неустойчив и быстро распадается.

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Выходит, это отличное оружие массового поражения. И ровно по тем же причинам — это очень, очень сомнительное решение для ликвидации одного бывшего вражеского шпиона, каким был Сергей Скрипаль. Задумайтесь: какой должна быть доза, чтобы убить человека-цель и не убить того, кто доставит яд? Согласно данным газеты, Юлия Скрипаль везла чемодан из Москвы. В самолете багаж испытывает серьезные перепады давления, поэтому создается риск утечки вещества даже из плотного свертка. Много его не надо, то есть Юлия Скрипаль — а при считанных граммах яда и весь самолет с ней — в случае правдивости этой версии могла умереть еще в полете.

Более того, «новички» не очень стойки, гарантировать, какая его масса доживет до Лондона и будет ли ее там достаточно для убийства человека-цели, очень сложно. Нужно дать с запасом, а это значит — создавать угрозу массовой гибели людей. Убийство нужного человека — это операция повышенной секретности, а не Курская дуга. Тут не надо, чтобы из материалов дела торчало танковое дуло, напротив — нужна ювелирная операция.

То есть самая высокая токсичность изо всех известных веществ и нестойкость, сделавшие «новички» хорошим химоружием, одновременно делают его супернеудобным средством для политических убийств. От рахитичности версии «чемодана из Москвы» стали искать альтернативные, не такие смешные варианты. Но этому здорово мешало то, что «какие-либо улики почти полностью отсутствуют», как сообщила английская пресса со ссылкой на местные спецслужбы.

Как убивает «Новичок» на самом деле

Из практики известно, что если уж вы взялись убивать химоружием, то делать это надо совсем иначе. 13 февраля 2017 года с помощью созданного на Западе VX в Малайзии был убит брат Ким Чен Ына . Одна женщина отвлекла его внимание, в то же самое время другая набросила ему на лицо платок, пропитанный VX (и их до сих пор судят). Вот это действительно профессиональная работа — убийство целевое, никаких посторонних пострадавших. И доза рассчитана отлично — брат правителя КНДР умер менее чем за 20 минут, это вам не многодневная кома Скрипаля.

Другое дело, что так атакуют только корейцы. В подобной акции нельзя не оставить следов, но корейцам и не надо скрываться. Атаку такого рода можно сделать прицельной, лишь используя людей, которых потом задержат, а это означает потерю агента. Выращивать агентов — долго и дорого, и ФСБ не может себе позволить терять по паре человек на одну ликвидацию.

Ранее «Росбалт» описывал, как отравляет чужих граждан ФСБ: совсем не так грубо и малоэффективно, как со Скрипалем. При ликвидации террориста Хаттаба в 2002 году ему передали письмо, пропитанное ядом. Яд был далеко не «новичком» — убил он только Хаттаба, и никого более. Никаких лишних жертв, быстрая и надежная гибель человека-мишени. Вот это действительно типичная рука Москвы в убийстве иностранца — а не жалкая пародия в Солсбери, с 38 жертвами отравления и нулем трупов даже через недели после атаки.

В ликвидации Скрипаля работы опытной спецслужбы не видно: бывший сотрудник ГРУ и впоследствии британский шпион до сих пор жив после атаки самым смертоносным веществом на Земле, хотя и в коме. Это означает только одно — Скрипаля отравили не российские спецслужбы, потому что яд был изготовлен не по оригинальной рецептуре. Технически это возможно, но не для ФСБ. Тем более, что у тех поистине огромный арсенал более подходящих для такой работы ядов и целая спецлаборатория занимается их разработкой, при том, по слухам, очень успешно.

Немного теорий заговора

И как-то так совпало, что вскоре после этого Распутина нашли с дыркой во лбу — отверстие было от пули именно того Webley, с уникальным британским калибром.455. Зачем это надо было российскому силовику — понять нетрудно. Распутин использовался прессой для дискредитации царской семьи, завалить его российским охранителям престола на госслужбе резон был. А вот делать так, чтобы расследование потом привело к ним самим — не хотелось. Пришлось взять из фонда ведомства пистолет, который заставил всех думать, что это коварные англичане убили Распутина.

Убить сегодня бывшего агента уникальным российским химическим оружием — это неплохой удар по репутации русских. Она и сейчас такая, что поверят чему угодно. Ведь, как отмечал тот же Вил Мирзаянов , опубликованные им формулы вполне позволяют сделать такое оружие многим крупным компаниям Запада. Организовав убийство Скрипаля «коварными русскими», можно дополнительно надавить на Москву — мол, как же так, химоружие применяете, хотя обещали его ликвидировать.

С другой стороны, британские спецслужбы с 1990-х, наконец, поставлены под реальный контроль и не имеют права, без целой процедуры сложного согласования (иной раз вплоть до парламента), убить заметного иностранца не в рамках самообороны. А ведь от отравления «Новичком» пострадало аж 38 человек, из них 37 — британские граждане.

Да, у остальных пострадавших (кроме Скрипалей) просто умеренные проблемы с нервной системой, на которую и действует это вещество. Но имея дело с таким мощным ядом, нельзя было гарантировать, что кто-то рядом с ними не умрет. Устраивать поддельный «след Москвы», рискуя жизнями десятков британцев — слишком просто и слишком безумно. Сегодня они так не работают, это ведь не ЦРУ

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Больше всего случившееся похоже на работу новичка — только не химического, а новичка в такой работе, как ликвидация бывших шпионов. Этот кто-то действительно мог создать «новичка» по данным из открытой литературе. Дело в том, что Вил Мирзаянов в свое время сильно хотел уличить советскую власть. Поэтому он и опубликовал общие формулы «новичков» в открытой литературе, считая, что «без знаний, точнейшего оборудования и опытнейшего персонала „Новичок“ синтезировать просто нереально».

Одного он не учел: на самом деле знания, оборудование и персонал могут быть у любого умного и фанатично настроенного игрока на международной арене. Пример КНДР показал, что и более сложные вещи можно сделать, даже будучи нищим под постоянным эмбарго.

Ученый с гордостью говорит о своем поступке «Новой газете»: «Надо было навсегда лишить Россию ее секрета». Что же, Россию он лишил. А заодно подарил этот секрет любым, достаточно грамотным террористам. Ведь «новички», хотя и сравнимы с атомной бомбой по смертоносности, но делаются проще. Открыв формулы, обличитель советской программы химоружия открыл ящик Пандоры. Группа энергичных и достаточно образованных людей вполне могла сделать грубоватую версию «Новичка». На то, что это именно что самоделка, сделанная по общим формулам из открытых источников, указывает и один из разработчиков «новичков», профессор Леонид Ринк . Уж очень странно, что такое эффективное вещество вызвало симптомы отравления у 38 человек, но при этом ни одного из них не убило и лишь двоих довело до комы. Но в руках неумелого производителя даже АК или РПГ-7 будут получаться крайне ненадежными и слабыми.

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Что будет, если страна или организация, желающая обострения отношений России и Запада, получит такой грубый аналог «новичков», распылит его с беспилотников, массово купленных по $300 на Ali Express, в столице западной страны? Впрочем автор уже слишком углубился в теории.