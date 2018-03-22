Доверие вместо демонизации

Ангелу Меркель и Колю и Горбачеву Владимира Путина трудно сравнивать, и все же у них есть нечто общее. Оба определяют с начала 2000-х годов политику своих стран и тем самым Европы. Они дольше всех на континенте осуществляют политическое руководство. Как в России , так и в Германии живет уже целое поколение, которое не знает никого другого. После формирования правительства в Германии и выборов в России Меркель и Путин еще раз стабилизировали свою власть. Но они — однозначно политики прошлого. Их время через несколько лет подойдет к концу. Теперь вопрос в том, оставят ли они германо-российские отношения в их нынешнем расшатанном состоянии. Или же они захотят использовать свои предположительно последние годы правления, чтобы вернуться на путь конструктивных и доверительных отношений. От Брандта и Брежнева

Существует много исторических причин, почему германо-российские отношения представляют собой в целом ключевой вопрос политической разрядки между Востоком и Западом. До сих пор лучшим доказательством этого все еще является восточная политика Вилли Брандта. В то время помогли хорошие личные отношения между Брандтом и советским генеральным секретарем Леонидом Брежневым, а также позднее между Гельмутом Колем и Михаилом Горбачевым. До этого дело между Меркель и Путиным больше не дойдет. И все же ввиду уже многолетнего сотрудничества между ними возникла определенная доверительность, основанная на хорошем знании друг друга. Так, например, Меркель никогда не участвовала в демонизации Путина, которая стала прочным элементом западных разногласий с Россией. Последний пример — высказывание британского министра иностранных дел Бориса Джонсона , который заявил, что за отравлением газом российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери «весьма вероятно» стоит лично Владимир Путин. Упрек как метод

Однако доказательств этого ужасного обвинения он не представляет. Может, эти «сведения» западных секретных служб — того же качества, что и обвинения США в адрес Ирака в обладании химическим оружием, когда американцы развязали не законченную до сих пор войну в этом регионе? За этим обвинением скрывается метод, а именно желание представить Россию как в принципе коварную страну, а ее президента — как особенно «злого парня».

Канцлер Германии Ангела Меркель и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер направили Путину поздравительные послания по случаю его переизбрания президентом, и это свидетельствует, что они не пользуются этим методом, а хотят делать ставку на диалог. Вот классическая задача немецкой политики в отношении России, в том числе от имени и в интересах Европы. Существуют два уровня. Для начала — поиск совместных путей для решения крупных конфликтов, таких как на Восточной Украине. Для этого требуются новые усилия на политическом, международном уровне. Например, было бы большим прогрессом, если бы Запад смог договориться с Россией о приемлемой миссии «голубых касок» Объединенных Нацией. Тем самым, возможно, были бы, наконец, достигнуты прочное перемирие и отвод тяжелых вооружений, что давно обещают конфликтующие стороны Россия и Украина . Однако они не хотят и не в состоянии осуществить этот план. Затем европейцы смогли бы помочь восстановить разрушенный Донбасс и отменить санкции против России. Право на моральное возмущение по поводу противоречащей международному праву аннексии Крыма Запад и без того потерял самое позднее после того, как терпел, не предпринимая никаких действий, турецкую агрессию против курдов в Африне на сирийской территории. Что будет после Путина?

Второй уровень сотрудничества надо, однако, ориентировать на время после Путина. Нужно понять и поддерживать стремление последующего поколения к общественным переменам. В то время как Путин — человек прошлого, в России живут миллионы молодых людей, которые пользуются цифровыми технологиями, слушают ту же самую музыку и смотрят те же самые сериалы, что и их сверстники на Западе. Уже для того, чтобы удовлетворять их экономические потребности, правительство Путина будет вынуждено проявить большую готовность к кооперации с Западом, что откроет и новые возможности для обмена между гражданскими обществами. Путем облегчения визового режима и при помощи стипендиальных программ Германия могла бы сделать так, чтобы в западноевропейских городах развлекали и обхаживали не только российских миллионеров. Обычные молодые россияне тоже смогут тогда познакомиться с Западом и сделать выводы для дальнейшего пути своей страны. Если Ангела Меркель и Владимир Путин будут способствовать такому развитию в их последние годы у власти, то они оставят позитивное наследие и добрые перспективы для столь важных германо-российских отношений.