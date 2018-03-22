Транспондеры на российских и европейских платных дорогах могут интегрировать не ранее чем за 3 года 

«Это будет. Мы взялись за это. Этот процесс не будет очень быстрым, но не будет бесконечным», — сказал С. Кельбах, и уточнил, что на это потребуется не менее трех лет.
По его словам, ведутся переговоры с французской компанией Vivci и итальянской ANAS.
"Интегратором европейских процессов как раз являются ANAS и Vinci, мы и с тем, и с тем работаем одновременно. Ключевым драйвером, по всей видимости, — Vinci. Но при этом мы консультации с ANAS будем продолжать", — сказал С. Кельбах.
Он напомнил, что в России интероперабельность сделали за 2,5 года. На всех платных дорогах России можно оплачивать проезд транспондером любого оператора с 15 января 2018 года.