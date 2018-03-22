В Ярославской области за год было изъято более 33 килограммов наркотиков

В 2017 году на территории области зарегистрировано 1283 преступления, связанных с незаконным оборотом психоактивных веществ. К уголовной ответственности привлечены 585 человек, изъято более 33 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также 21 килограмм наркосодержащих растений.

Данная информация сегодня прозвучала в Правительстве области на заседании антинаркотической комиссии.

— Несмотря на снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, ситуация остается напряженной, — сказал директор департамента региональной безопасности Михаил Соловьев . — Увеличение количества наркопреступлений отмечается в Ростовском и Угличском районах. Ни одного случая не зарегистрировано в Борисоглебском районе. Снижено количество аналогичных преступлений в Дзержинском и Кировском районах Ярославля , а также в Рыбинске и Рыбинском районе.

По информации УМВД России по Ярославской области, в прошлом году пресечена деятельность пяти наркопритонов, возбуждено шесть уголовных дел по фактам контрабанды наркотических средств и сильнодействующих веществ. Сотрудниками территориальных подразделений регионального управления за год направлено 533 сообщения о несовершеннолетних, употребляющих наркотики и спиртные напитки. Пресечена деятельность двух интернет-магазинов, осуществлявших сбыт синтетических наркотических средств.

— Все организаторы и члены данной преступной группы привлечены к уголовной ответственности. Из незаконного оборота изъято более 4 килограммов синтетических наркотиков, — сообщил врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ярославской области Сергей Крупеня. — По итогам 2017 года количество изъятых наркотиков увеличилось на 25 процентов по сравнению с 2016-м. Число привлеченных лиц за совершенные преступления категории незаконного оборота наркотиков также увеличилось. Это основной показатель нашей работы.

Исходя из ситуации в регионе, решением антинаркотической комиссии продолжается реализация комплекса превентивных мер. Среди них лекции, профилактические мероприятия, интерактивные занятия для подростков и их родителей. Кроме того, в образовательных учреждениях будет продолжено социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления потребления наркотиков несовершеннолетними.

Сегодня Ярославская область остается одной из наиболее благополучных в ЦФО и Российской Федерации по показателям наркологической заболеваемости. Для оказания специализированной помощи взрослому и детскому населению эффективно функционирует сеть наркологических учреждений.