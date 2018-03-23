В Краснодаре обсудили эскизы благоустройства пяти зеленых зон в 2018 году

По словам заместителя директора департамента городского хозяйства и ТЭК Максима Онищенко, по итогам рейтингового голосования, которое прошло 18 марта, определены 5 общественных территорий. Это — сквер «Фестивальный», аллея в честь 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне, сквер «Студенческий», сквер Пограничников и сквер «Садовый». Их планируется включить в план работ на 2018 год, сообщает пресс-служба администрации и городской думы Краснодара

На заседании были рассмотрены предварительные эскизные прорисовки обновления зеленых зон. Так, из отобранных пяти территорий — три сквера сложились исторически, две другие зеленые зоны — аллею в честь 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне и сквер «Садовый» по ул. Садовой в районе ул. им. Буденного будут создавать.

В скверах сформируют газоны, обновят и добавят детское игровое оборудование, уличные тренажеры и другие спортивные объекты, установят новые лавочки и урны. Дополнительно высадят новые деревья, кустарники и цветы. Особенностью сквера Пограничников, помимо памятника защитникам рубежей Отечества — пограничникам, станут площадки, на которых установят военные артефакты.