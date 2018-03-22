В ходе месячника по благоустройству территорию Головинского района приведут в порядок после зимы

Работы стартуют 1 апреля. Об этом сообщил заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Игорь Овчинников на встрече с населением.

— В рамках месячника будут организованы работы по уборке мусора, прогребание и ремонт газонов, приведение в порядок цветников, ремонт детских и спортивных площадок, ремонт и покраска малых архитектурных форм, покраска контейнерных площадок, — уточнили в управе. — Также коммунальщики проведут санитарную обрезку деревьев.

Кроме этого, будут организованы общегородские субботники. Планируется, что они пройдут 14 и 21 апреля. (то)