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В ходе месячника по благоустройству территорию Головинского района приведут в порядок после зимы
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В ходе месячника по благоустройству территорию Головинского района приведут в порядок после зимы 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Работы стартуют 1 апреля. Об этом сообщил заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Игорь Овчинников на встрече с населением.
— В рамках месячника будут организованы работы по уборке мусора, прогребание и ремонт газонов, приведение в порядок цветников, ремонт детских и спортивных площадок, ремонт и покраска малых архитектурных форм, покраска контейнерных площадок, — уточнили в управе. — Также коммунальщики проведут санитарную обрезку деревьев.
Кроме этого, будут организованы общегородские субботники. Планируется, что они пройдут 14 и 21 апреля. (то)
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