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Кому благоустройство нужно больше?
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Кому благоустройство нужно больше? 

ТВ-МИГ 42 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
С самого утра во Владимире открылись 10 избирательных участков. Выбирают сегодня жители один из пяти объектов, которые предстоит благоустроить уже в этом году.
На каждом участке дежурят несколько волонтёров. Они подсказывают владимирцам, что надо сделать, чтобы отдать свой голос за один из пяти объектов-финалистов. Здесь, как и на других выборах, нужно в специальный бланк внести свои ФИО и получить бюллетень. В нём можно выбрать максимум два объекта, на усмотрение избирателя. Далее бюллетень опускается в урну. В конце дня все ящики опечатают и отвезут в управление ЖКХ.
За своё благоустройство борьбу ведут пять «кандидатов»:
— Берег пруда на улице Комиссарова;
— Соловьиный пруд;
— Сквер имени Гоголя;
— Проект парка «Добросельский»;
— Сквер у ДК в микрорайоне Энергетик.
Заместитель главы администрации Владимира Сергей Литвинкин отметил, что все пять проектов-финалистов достойные кандидаты, и приоритетов у мэрии нет. А судьбу объектов решают сами жители. К слову, победителя определят по количеству, отданных за общественную территорию, голосов.
Сергей Литвинкин заместитель главы администрации города Владимира: «В этом году планируем, как минимум, благоустроить два общественных пространства. Если будет возможность, то сделаем и больше. Но те объекты, которые нам, возможно, не удастся благоустроить в этом году, то благоустройство мы выполним в 2019 году».
В феврале был проведёно предварительное голосование, а затем все пять объектов-финалистов представили на суд общественности дизайн-проекты будущего благоустройства. В обсуждении тогда приняли участие общественники, чиновники, проектировщики и депутаты. Но, как заметили в мэрии, дизайн-проекты не являются окончательным решение по благоустройство того или иного объекта. То есть предстоит ещё раз обсудить окончательный вид объекта-победителя.
Итоги голосования подведут на следующей неделе. Общественная комиссия проверит протоколы выборов, проведёт подсчёт голосов и объявит победителей. К слову, отдать свой голос за благоустройство общественного пространства можно сегодня до 19:00 в следующих пунктах Владимира:
ЦУМ «Валентина»
— Рынок «Восток — 1»
Супермаркет «Дикси» — ул. Энергетиков, д.1Г  — ТЦ «Северные Торговые Ряды»
— МУП «Владимирский центральный рынок» на Батурина
— ТЦ «Ополье»
— ТЦ «Слобода»
— Многофункциональный центр
— Управление ЖКХ администрации города Владимира
— ТЦ «Крейсер».
Добавим, что в этом году на благоустройство общественных пространств Владимира по программе «Формирование современной городской среды» выделено более 22 миллионов рублей.
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